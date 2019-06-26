نتائج البكالوريا 2018 سوريا الدورة الثانية برقم الاكتتاب والاسم عبر وزارة التربية السورية

نتائج البكالوريا 2018 سوريا، حالة من القلق والترقب تسيطر على كل البيوت السوريا التي بها طلبة وطالبات بكالوريا ٢٠١٨/ ٢٠١٩ لقرب ظهور النتائج الخاصة بهم، حيث أنه أعلن وزير التربية والتعليم بدولة سوريا الدكتور هزوان الوز بأنه سيقوم باعتماد نتائج البكالوريا ٢٠١٩ لكل المدن قريباً جداً، فقط هو في انتظار انتهاء كنترولات التصحيح من أعمالها، في تصحيح أوراق الطلبة والطالبات ورصد درجاتهم.

نتائج البكالوريا 2018 سوريا

وقد أكد الدكتور هزوان بأنه بحسب ما وصله من الكنترول أثناء متابعة سير عمليات التصحيح، بأن النتائج الأولية لأوراق الطلبة والطالبات قد جاءت مبشرة وأنه سنشهد نسب نجاح مختلفة ومرتفعة مقارنة بالعام الماضي، ولذلك يعيش الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم في حالة تأهب وترقب ظهور النتائج، حيث قام طلبة وطالبات مرحلة البكالوريا بسوريا بالتقدم لإداء إختبارات نهاية العام الدراسي منذ أيام، وذلك بجميع أقسام البكالوريا الأدبي، والعلمي، والنسوي، والشرعي، والتجاري، والصناعي، ولم تصدر أية شكاوي من الإمتحانات، بل جاءت كلها في مستوى الطالب المتوسط، ويرغب الجميع في تحقيق التفوق بالطبع، وذلك لجني ثمار تعبهم طوال العام وإدخال السعادة والسرور على قلوب أباءهم وأمهاتهم.

رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2018 سوريا

وقد أكد الكنترول على أنه قد أنهى كافة أعمال التصحيح الخاصة بجميع أوراق الطلبة والطالبات، وبقى فقط عمليات رصد الدرجات، والتي سيتم الإنتهاء منها خلال ساعات، وسيتم إرسال النتائج للوزارة لإعتمادها والإعلان عنها للطلبة والطالبات، ويمكن الحصول على نتائج البكالوريا ٢٠١٩ فور ظهورها بكل سهولة ويسر، وذلك عن طريق تسجيل الدخول لرابط وزارة التربية والتعليم السورية، أو بوابة النتائج الامتحانية وإدخال رقم الاكتتاب الخاص بالطالب، واسمه، مع خالص أمنياتنا بالنجاح والتوفيق للجميع.

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