نتائج البكالوريا 2019 سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب – وزارة التربية السورية

يترقب الطلبة والطالبات صدور نتائج البكالوريا 2019 سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب، والمعروفة لدى البعض بالدورة التكميلية، خصوصًا أن امتحانات البكالوريا انتهت منذ عدة أيام، وخلال الوقت الجاري يعيش الجميع حالة من الترقب والخوف والقلق انتظاراً لظهور نتيجة شتى الفروع والأقسام، القسم العلمي والتجاري والأدبي والنسوي والمهني بالإضافة إلى القسم الشرعي، على موقع وزارة التربية السورية، على أن يقوم الدكتور هزوان الوز وزير التربية باعتمادها خلال ساعات قليلة من الآن، وذلك حسب التصريحات الصحفية التي أدلى سيادته بها، بحيث لا تتأخر عن عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات.
وأكد مصدر من وزارة التربية السورية، أن أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلبة والطالبات اقتربت من الانتهاء، حيث أن المصححين يؤدون أعمالهم بمنتهى الشفافية والدقة؛ حتى يحصل كل طالب على حقه قدر المستطاع في هذه المرحلة الفاصلة، خصوصًا أن امتحانات الدورة الثانية تمثل الأمل الوحيد للطلاب في تخطي هذا العام الدراسي ثم الانتقال إلى الكلية التي تحدد مجال العمل في المستقبل – سيتم إعلان نتائج البكالوريا سوريا 2019 خلال أيام وتحديداً نهاية الأسبوع المقبل.
نتائج البكالوريا 2019 سوريا الدورة الثانية
صدرت نتيجة البكالوريا 2019 في سوريا الدورة التكميلية الثانية بعد أن تم اعتمادها منذ عدة ساعات، للتعرف عليها من وزارة التربية وعلوم للجميع اضغط هنا.
- نتائج البكالوريا في سوريا الدورة الثانية حلب.
- نتائج البكالوريا سوريا 2019 محافظة دمشق.
- نتائج البكالوريا السورية 2019 برقم الاكتتاب حمص.
- نتائج البكالوريا السورية 2019 اللاذقية.
- نتائج البكالوريا 2019 سوريا درعا.
- نتائج البكالوريا السورية 2019 برقم الاكتتاب دير الزور.
- نتائج البكالوريا محافظة الحسكة.
نتيجة الثانوية السورية السويداء.
- نتيجة بكالوريا سوريا 2019 القنطيرة.
- نتائج البكالوريا 2019 سوريا محافظة حماة الرقة أدلب.
- وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا سوريا 2019 ريف.
نتائج البكالوريا الدورة الأولى 2019
طريقة الاستعلام عن نتيجة البكالوريا 2019 سوريا من موقع التعليم في سوريا:
- اذهب على موقع بوابة وزارة التربية السورية من هنا.
- اختر النتائج الامتحانية واختر الشعبة الدراسية أيضًا.
- اكتب رقم الاكتتاب ثم اضغط “عرض النتائج”.
وزارة التربية السورية
أكد موقع نتائج البكالوريا 2019 أن النتيجة سوف تكون متوفرة خلال الساعات المقبلة، مؤكداً أنه تبقى أعمال المراجعة النهائية لأوراق الإجابات الخاصة بالطلاب، بعد ذلك يقوم وزير التربية باعتماد النتيجة، ويتولى فريق معلومات الحاسب برفع النتيجة على موقع وزارة التربية السورية على الإنترنت، ليتمكن الجميع من الحصول على نتائجهم في أقرب وقت.
الجدير بالذكر أن نتائج البكالوريا 2019 سوريا اقتربت على الصدور، حيث أن أعمال التصحيح تتم بشكل سريع دون أي تباطؤ أو تكاسل في العمل، حسب تشديدات وزير التربية السوري على مصححي الامتحانات – اكتب رقم الاكتتاب والاسم والشعبة في تعليق لتصلك النتيجة.
التعليقات
بتول علي حويجه
رقم الاكتتاب 1216
الرقة : الصبخه
إيناس أحمد سعدية رقم الاكتتاب25478
ريف دمشق
حلا حسين عجيب ٣٢٠٦ محافظة طرطوس ..ادبي…
رقم الاكتتاب: 3206
المحافظة: طرطوس
الاسم الكامل: حلا حسين عجيب
اسم الأم: وفاء
المدرسة: ثا/ ثانوية خاطر عزيز علي
النتيجة: ناجح
اللغة العربية
الدرجة 446
300
600
اللغة الإنكليزية
الدرجة 336
160
400
اللغة الفرنسية
الدرجة 202
160
400
التربية الوطنية
الدرجة 200
80
200
التاريخ
الدرجة 270
120
300
الجغرافية
الدرجة 205
120
300
قضايا فلسفية واجتماعية ونفسية
الدرجة 370
160
400
المجموع
الدرجة 2029
1100
2600
التربية الدينية
الدرجة 160
80
200
المجموع العام
الدرجة 2189
1180
2800
دلالات الأيقونات:
الحد الأدنى
الحد الأعلى
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حلا حسين عجيب ٣٢٠٦ محافظة طرطوس
سوزان عبد الهادي عيسه
8070
اللادقية
ادبي
مؤمنة مهدي عباس 3228 أدبي ريف دمشق
رقم الاكتتاب: 3228
المحافظة: دمشق
الاسم الكامل: حسن مبارك الثلجي
اسم الأم: سهام
المدرسة: دراسة حرة
النتيجة: ناجح
اللغة العربية
الدرجة 327
300
600
اللغة الإنكليزية
الدرجة 346
160
400
اللغة الفرنسية
الدرجة 274
160
400
التربية الوطنية
الدرجة 190
80
200
التاريخ
الدرجة 180
120
300
الجغرافية
الدرجة 230
120
300
قضايا فلسفية واجتماعية ونفسية
الدرجة 280
160
400
المجموع
الدرجة 1827
1100
2600
التربية الدينية
الدرجة 125
80
200
المجموع العام
الدرجة 1952
1180
2800
دلالات الأيقونات:
الحد الأدنى
الحد الأعلى
عودة
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7209
7693
ديرالزور
13991 محافظة طرطوس ثانوية مروج بانياس
13991 محافظة طرطوس علمي
علمي نتائج
سوار كمال الضاحي رقم الاكتتاب ٩٢١١ محافظه درعا
فريال بني المرجة الاب حسام الام رنا
3791 اللاذقية لينا مازن حمود
البيانات هذه غير صحيحة
ليلى عادل ديب من اللاذقيه رقم الاكتتاب ١٧١٥٨. ثانوية الشهيد عدنان حسين
رقم الاكتتاب: 17158
المحافظة: اللاذقية
الاسم الكامل: ليلى عادل ديب
اسم الأم: ريم
المدرسة: ثانوية الشهيد عدنان حسين الرسمية
النتيجة: ناجح
اللغة العربية
الدرجة 344
160
400
اللغة الإنكليزية
الدرجة 192
120
300
اللغة الفرنسية
الدرجة 199
120
300
التربية الوطنية
الدرجة 175
80
200
الرياضيات
الدرجة 427
240
600
الفيزياء
الدرجة 261
160
400
الكيمياء
الدرجة 113
80
200
علم الأحياء
الدرجة 158
120
300
المجموع
الدرجة 1869
1080
2700
التربية الدينية
الدرجة 115
80
200
المجموع العام
الدرجة 1984
1160
2900
دلالات الأيقونات:
الحد الأدنى
الحد الأعلى
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نتيجة الطالبه: ألين اسماعيل سليمان( رقم الأكتتاب 6376)من محافظة اللاذقيه /دراسة حره/مشكورين
رقم الاكتتاب: 6376
المحافظة: اللاذقية
الاسم الكامل: الين اسماعيل سليمان
اسم الأم: زيزف
المدرسة: دراسة حرة
النتيجة: ناجح
اللغة العربية
الدرجة 322
300
600
اللغة الإنكليزية
الدرجة 177
160
400
اللغة الفرنسية
الدرجة 188
160
400
التربية الوطنية
الدرجة 130
80
200
التاريخ
الدرجة 210
120
300
الجغرافية
الدرجة 140
120
300
قضايا فلسفية واجتماعية ونفسية
الدرجة 245
160
400
المجموع
الدرجة 1412
1100
2600
التربية الدينية
الدرجة 80
80
200
المجموع العام
الدرجة 1492
1180
2800
دلالات الأيقونات:
الحد الأدنى
الحد الأعلى
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احمد صالح اكتتاب ١٧٥قنيطرة ثانوي تجارة
ديالا علي عساف من محافظة اللاذقية رقم الاكتتاب 18146 من ثانوية الشهيد سنان خزامة
36609 راما محمد صالح ثانوية يوسف الازروني صحنايا
بدي علامة رغداء علي عبد المجيد رقمها الاكتتاب ٩٠٨٤ محافظة دير الزور دراسة حرة مشكورين