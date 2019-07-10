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نتائج البكالوريا 2019 سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب – وزارة التربية السورية

كتب ندى فهدفي آخر تحديث
نتائج البكالوريا 2019 سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب – وزارة التربية السورية
نتائج البكالوريا 2019 سوريا

يترقب الطلبة والطالبات صدور نتائج البكالوريا 2019 سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب، والمعروفة لدى البعض بالدورة التكميلية، خصوصًا أن امتحانات البكالوريا انتهت منذ عدة أيام، وخلال الوقت الجاري يعيش الجميع حالة من الترقب والخوف والقلق انتظاراً لظهور نتيجة شتى الفروع والأقسام، القسم العلمي والتجاري والأدبي والنسوي والمهني بالإضافة إلى القسم الشرعي، على موقع وزارة التربية السورية، على أن يقوم الدكتور هزوان الوز وزير التربية باعتمادها خلال ساعات قليلة من الآن،  وذلك حسب التصريحات الصحفية التي أدلى سيادته بها، بحيث لا تتأخر عن عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات.

وأكد مصدر من وزارة التربية السورية، أن أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلبة والطالبات اقتربت من الانتهاء، حيث أن المصححين يؤدون أعمالهم بمنتهى الشفافية والدقة؛ حتى يحصل كل طالب على حقه قدر المستطاع في هذه المرحلة الفاصلة، خصوصًا أن امتحانات الدورة الثانية تمثل الأمل الوحيد للطلاب في تخطي هذا العام الدراسي ثم الانتقال إلى الكلية التي تحدد مجال العمل في المستقبل – سيتم إعلان نتائج البكالوريا سوريا 2019  خلال أيام وتحديداً نهاية الأسبوع المقبل.

نتائج البكالوريا 2019 سوريا الدورة الثانية

صدرت نتيجة البكالوريا 2019 في سوريا الدورة التكميلية الثانية بعد أن تم اعتمادها منذ عدة ساعات، للتعرف عليها من وزارة التربية وعلوم للجميع اضغط هنا.

  • نتائج البكالوريا في سوريا الدورة الثانية حلب.
  • نتائج البكالوريا سوريا 2019 محافظة دمشق.
  • نتائج البكالوريا السورية 2019 برقم الاكتتاب حمص.
  • نتائج البكالوريا السورية 2019 اللاذقية.
  • نتائج البكالوريا 2019 سوريا درعا.
  • نتائج البكالوريا السورية 2019 برقم الاكتتاب دير الزور.
  • نتائج البكالوريا محافظة الحسكة.
    نتيجة الثانوية السورية السويداء.
  • نتيجة بكالوريا سوريا 2019 القنطيرة.
  • نتائج البكالوريا 2019 سوريا محافظة حماة الرقة أدلب.
  • وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا سوريا 2019 ريف.

نتائج البكالوريا الدورة الأولى 2019

طريقة الاستعلام عن نتيجة البكالوريا 2019 سوريا من موقع التعليم في سوريا:

  • اذهب على موقع بوابة وزارة التربية السورية من هنا.
  • اختر النتائج الامتحانية واختر الشعبة الدراسية أيضًا.
  • اكتب رقم الاكتتاب ثم اضغط “عرض النتائج”.

وزارة التربية السورية

أكد موقع نتائج البكالوريا 2019 أن النتيجة سوف تكون متوفرة خلال الساعات المقبلة، مؤكداً أنه تبقى أعمال المراجعة النهائية لأوراق الإجابات الخاصة بالطلاب، بعد ذلك يقوم وزير التربية باعتماد النتيجة، ويتولى فريق معلومات الحاسب برفع النتيجة على موقع وزارة التربية السورية على الإنترنت، ليتمكن الجميع من الحصول على نتائجهم في أقرب وقت.

نتائج البكالوريا 2019 سوريا
نتائج البكالوريا 2019 سوريا

نتائج البكالوريا 2019 سوريا
نتائج البكالوريا 2019 سوريا

الجدير بالذكر أن نتائج البكالوريا 2019 سوريا اقتربت على الصدور، حيث أن أعمال التصحيح تتم بشكل سريع دون أي تباطؤ أو تكاسل في العمل، حسب تشديدات وزير التربية السوري على مصححي الامتحانات – اكتب رقم الاكتتاب والاسم والشعبة في تعليق لتصلك النتيجة.

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عن الكاتب

ندى فهد

ندى فهد، من القاهرة، أعمل كاتبة في موقع "نجوم مصرية"، أعشق القراءة والعمل على الإنترنت وخصوصًا التحرير الإلكتروني، وأفضل الكتابة عن أخبار مصر وأخبار التعليم.

التعليقات

    1. رقم الاكتتاب: 3206
      المحافظة: طرطوس
      الاسم الكامل: حلا حسين عجيب
      اسم الأم: وفاء
      المدرسة: ثا/ ثانوية خاطر عزيز علي
      النتيجة: ناجح
      اللغة العربية
      الدرجة 446
      300
      600
      اللغة الإنكليزية
      الدرجة 336
      160
      400
      اللغة الفرنسية
      الدرجة 202
      160
      400
      التربية الوطنية
      الدرجة 200
      80
      200
      التاريخ
      الدرجة 270
      120
      300
      الجغرافية
      الدرجة 205
      120
      300
      قضايا فلسفية واجتماعية ونفسية
      الدرجة 370
      160
      400
      المجموع
      الدرجة 2029
      1100
      2600
      التربية الدينية
      الدرجة 160
      80
      200
      المجموع العام
      الدرجة 2189
      1180
      2800
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    1. رقم الاكتتاب: 3228
      المحافظة: دمشق
      الاسم الكامل: حسن مبارك الثلجي
      اسم الأم: سهام
      المدرسة: دراسة حرة
      النتيجة: ناجح
      اللغة العربية
      الدرجة 327
      300
      600
      اللغة الإنكليزية
      الدرجة 346
      160
      400
      اللغة الفرنسية
      الدرجة 274
      160
      400
      التربية الوطنية
      الدرجة 190
      80
      200
      التاريخ
      الدرجة 180
      120
      300
      الجغرافية
      الدرجة 230
      120
      300
      قضايا فلسفية واجتماعية ونفسية
      الدرجة 280
      160
      400
      المجموع
      الدرجة 1827
      1100
      2600
      التربية الدينية
      الدرجة 125
      80
      200
      المجموع العام
      الدرجة 1952
      1180
      2800
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    1. رقم الاكتتاب: 17158
      المحافظة: اللاذقية
      الاسم الكامل: ليلى عادل ديب
      اسم الأم: ريم
      المدرسة: ثانوية الشهيد عدنان حسين الرسمية
      النتيجة: ناجح
      اللغة العربية
      الدرجة 344
      160
      400
      اللغة الإنكليزية
      الدرجة 192
      120
      300
      اللغة الفرنسية
      الدرجة 199
      120
      300
      التربية الوطنية
      الدرجة 175
      80
      200
      الرياضيات
      الدرجة 427
      240
      600
      الفيزياء
      الدرجة 261
      160
      400
      الكيمياء
      الدرجة 113
      80
      200
      علم الأحياء
      الدرجة 158
      120
      300
      المجموع
      الدرجة 1869
      1080
      2700
      التربية الدينية
      الدرجة 115
      80
      200
      المجموع العام
      الدرجة 1984
      1160
      2900
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    1. رقم الاكتتاب: 6376
      المحافظة: اللاذقية
      الاسم الكامل: الين اسماعيل سليمان
      اسم الأم: زيزف
      المدرسة: دراسة حرة
      النتيجة: ناجح
      اللغة العربية
      الدرجة 322
      300
      600
      اللغة الإنكليزية
      الدرجة 177
      160
      400
      اللغة الفرنسية
      الدرجة 188
      160
      400
      التربية الوطنية
      الدرجة 130
      80
      200
      التاريخ
      الدرجة 210
      120
      300
      الجغرافية
      الدرجة 140
      120
      300
      قضايا فلسفية واجتماعية ونفسية
      الدرجة 245
      160
      400
      المجموع
      الدرجة 1412
      1100
      2600
      التربية الدينية
      الدرجة 80
      80
      200
      المجموع العام
      الدرجة 1492
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