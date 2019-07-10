اعرف نتائج البكالوريا في سوريا 2019 حسب الاسم ورقم الاكتتاب الفرع العلمي والأدبي ” خلال أيام “عبر وزارة التربية السورية moed.gov.sy

اليوم صدور نتيجة البكالوريا 2019 سوريا عبر موقع وزارة التربية السورية بوابة نتائج الامتحانية التي توضح كل ما يهم الطالب في جميع المراحل, حيث خلال الأيام القادمة سوف يتمكن الطالب من الاستعلام عن علامات نتائج البكالوريا سوريا 2019 برقم الاكتتاب والاسم الخاص بهم عبر الروابط الرسمية لموقع وزارة التربية السورية, وصدرت بعض المعلومات من قبل وزارة التربية السورية تنفي ما تنشره وسائل التواصل الاجتماعي وتوضح أنه ما زال عمليات تصحيح أوراق امتحانات الثانوية في سوريا 2019 مستمرة حتى الآن للمفاضلة السورية بجميع أقسامها.

ومن المحتمل اعتماد نتائج البكالوريا في سوريا 2018 للدورة الأولى من قبل السيد الوزير عماد العزب خلال الشهر الحالي نظرا لأنه تم تصحيح قدر كبير من امتحانات الثانوية السورية للعام الدراسي 2019، فور صدور نتيجة البكالوريا 2019 بسوريا سوف يتمكن جميع الطلبة والطالبات من التعرف على علامات البكالوريا التي تم تحقيقها.moed.gov.sy/site أما الدورة الثانية التكميلية سيتم طرح موعد بداية امتحانات خلال الأيام القادمة.

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نتائج البكالوريا سوريا 2019 بالاسم

ننشر نتائج البكالوريا في سوريا 2019 لجميع المحافظات ” دمشق حلب حمص حماة اللاذقية القنطيرة درعا الحسكة السويداء طرطوس ” في آن واحد عبر موقع وزارة التربية السورية، حيث سوف يقوم الطالب بالدخول عبر رابط موقع وزارة التربية السورية أيقونة نتائج الامتحانية وتسجيل البيانات المطلوبة على أن يتم عرض النتيجة في حال ظهورها.

تصدر نتائج البكالوريا في سوريا 2019 لجميع الأقسام : البكالوريا المهنية والتجارية والشرعية والنسوية عبر ذات رابط وزارة التربية والتعليم السورية لجميع الطلبة والطالبات الذين تقدموا لأداء الامتحانات لهذا العام.

وزارة التربية السورية نتائج الامتحانية 2019

هناك قلق من طلاب المنتظرين موعد إصدار نتيجة البكالوريا 2019 وخصوصا الفرع العلمي وذلك نظرا لصعوبة الأسئلة ، لذا خلال الساعات القادمة سوف تفرج وزارة التربية السورية عن مؤشرات ومعدل النجاح لهذه الدورة.

تم تحديد موعد ظهور نتيجة البكالوريا 2019 سوريا عبر موقع وزارة التربية السورية ” الفرع العلمي والأدبي والتجاري والصناعي والنسوي والشرعي ” وذلك مطلع شهر تموز القادم سجل بياناتك لتحصل على النتيجة فور ظهورها، هناك بعض الاعتراضات من الطلاب حول صعوبة امتحانات هذا العام وخصوصا الفرع العلمي ويتطلع جميع الطلاب لمعرفة نسب النجاح كنوع من الاطمئنان.

لقد شددت وزارة التربية السورية على جميع اللجان الخاصة بكنترول نتائج البكالوريا 2018 لمنع تسريب النتائج قبل اعتمادها من السيد الوزير.