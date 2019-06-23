نتائج البكالوريا في سوريا 2019 برقم الاكتتاب والاسم عبر رابط موقع النتائج الامتحانية وزارة التربية السورية

نتائج البكالوريا في سوريا 2019، ينتظر ملايين الطلبة والطالبات بدولة سوريا الإعلان عن ظهور نتيجة الدورة الثانية من البكالوريا بسوريا من العام الدراسي 2018 /2019، حيث أن وزارة التربية والتعليم السورية قد قامت مؤخراً بالإعلان أنه قد تم الإنتهاء من عمليات تصحيح أوراق طلبة وطالبات البكالوريا المرحلة الثانية بالدورة الإستثنائية لهذا العام، حيث أنه قد تم البدء في أعمال الكنترول من أعمال التصحيح ورصد الدرجات فور قيام الطلبة والطالبات بالإنتهاء من أداء أخر إمتحان لهم في البكالوريا.

نتائج البكالوريا في سوريا 2019

وقد أضافت وزارة التربية والتعليم السورية في تصريحاتها بأن النتائج المبدأية الأولية من التصحيح قد جاءت مبشرة بشكل كبير، وقد زادت نسبة النجاح في مختلف المواد الدراسية مقارنة بالعام الماضي، ويرجع هذا إلی استذكار الطلبة لدروسهم المدرسية اولا بأول، وعدم تقصير اولياء الأمور مع أبنائهم أو الخل عليهم بما يحتاجوه سواء كان ذلك عن طريق الدعم النفسي أو الدعم المادي، وقد ساعد هذا الطلبة والطالبات بأن يخلق لديهم إستعداد تام لتحقيق أعلي النتائج في الإمتحانات.

رابط نتائج البكالوريا في سوريا 2019

ويمكن الحصول علی نتائج البكالوريا للدورة الثانية 2019 من خلال تسجيل الدخول للرابط الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية، وذلك بالإسم ورقم الإكتتاب، وقد ظهرت نتائج عدة محافظات منها (محافظة حلب، محافظة دمشق، محافظة القنيطرة، محافظة سويداء، محافظة حمص، محافظة حماه، محافظة اللاذقية) وغيرها من محافظات سوريا، ومازال البحث مستمر عن النتائج حتی ظهور جميع المحافظات.

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