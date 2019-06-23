نتائج البكالوريا في سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب من موقع وزارة التربية السورية جميع المحافظات

يهتم طلابنا في دولة سورية الشقيقة، بالبحث عن نتائج البكالوريا في سوريا 2019، حيث يمكنهم الاستعلام عن نتائج الامتحانات مرحلة الثانوية العامة للنهاية العام 2019 الدارسي، من خلال الدخول على رابط الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية بجمهورية العربية السورية، من خلال رابط moed.gov.sy، والذي يقوم بصدور النتيجة من خلال استخدام رقم الاكتتاب والاسم الخاص بكل طالب وطالبة، من خلال هذا التقرير سوف نرفق لحضراتكم رابط الاستعلام المباشر فرجاء تابعونا .

نتيجة البكالوريا 2019 بسوريا، تشغل بال الكثيرون وذلك بسبب اقتراب موعد ظهورها على الموقع الإلكتروني، حيث يمكنكم معرفة النقاط وعلامات البكلوريا بمنتهي السهولة، من خلال ترك رقم الاكتتاب والبيانات الخاصة بك بالتعليقات وسوف نقوم بجلب لكم النتيجة فور اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم السوري .

نتائج البكالوريا في سوريا حسب الاسم

اقتربت عمليات رصد وتجميع درجات المواد الدراسية في جميع المدارس، والآن تجري عمليات التصحيح الأخيرة لجميع الأوراق المتبقية في باقي المؤسسات التربوية بكل المحافظات السورية، حيث سيتم بعدها اعتماد نتيجة البكالوريا 2019 سوريا، وسيقوم القائمون على الموقع الإلكتروني برفع النتيجة أمام جميع المترشحين والمترشحات، الذين تقدموا إلي الامتحانات وقاموا بادئاها خلال الأسابيع الماضية.

فور اعتماد إصدار نتيجة البكالوريا 2019 في جميع المحافظات، سيقوم الموقع الإلكتروني التابع للوزارة، بإتاحة خانة يمكن من خلالها طلاب سورية معرفة نتائج الثانوية العامة بكل سهولة، من خلال استخدام رقم الاكتتاب واسم المدرسة واختيار الشعبة التي ينتمني إليها الطالب، وفي الختام نتمنى للجميع النجاح والتوفيق .

← إقرأ أيضاً: