نتائج البكالوريا سوريا 2022.. رابط وخطوات الاستعلام عن النتيجة وبيان الدرجات

أطلقت وزارة التربية السورية رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة البكالوريا 2022، وأكدت الوزارة بأنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة واستخراج بيان درجات الطالب بسهولة من خلال الدخول إلى الرابط، وكتابة اسم الطالب أو رقم الاكتتاب الخاص به، وبدون الحاجة إلى زيارة المقرات الخاصة بالمدارس حفاظَا على الوقت والمجهود، موضحه خطوات استخراج النتيجة ومقدمة التهنئة لجميع الطلاب الناجحين ومتمنية لهم دوام التوفيق في المراحل التعليمية القادمة.

رابط استخراج نتيجة البكالوريا سوريا 2022 وبيان الدرجات

أعلنت وزارة التربية السورية عن خطوات استخراج نتيجة البكالوريا سوريا 2022 والحصول على بيان الدرجات الخاصة بالطالب أو الطالبة، مؤكدة توافر الخدمة بطريقة إلكترونية وبخطوات سهلة وبسيطة، حرصًا على مواكبة التطورات الإلكترونية التي يمر بها العالم، ولتحسين مستوي الخدمات التعليمية في سوريا، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وقدمت الوزارة التهنئة للطلاب الناجحين في الاختبارات، وصرحت عن رابط استخراج عن النتيجة والذي جاء كالتالي:

يمكن للطلاب وأولياء الأمور استخراج النتيجة من خلال الدخول إلى رابط وزارة التربية السورية للاستعلام عن نتيجة البكالوريا سوريا 2022.

طريقة استخراج نتيجة البكالوريا سوريا 2022 وبيان الدرجات

أوضحت وزارة التربية السورية طريقة الاستعلام عن نتيجة البكالوريا سوريا 2022، واستخراج بيان الدرجات للطلاب والطالبات، وأكدت الوزارة بأنه يتم رفع الدرجات على الموقع الخاص بها، فور الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات، وتقوم الوزارة باعتماد النتيجة ورفعها على الموقع الإلكتروني الخاص بها، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور استخراج النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية: