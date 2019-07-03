انتهت امتحانات البكالوريا 2019 في سوريا منذ فترة وجيزة، وقد اكد بعض المسئولين فى وزارة التربية والتعليم السورية، ان فترة الامتحانات قد مرت على أكمل وجه، مؤكدا ان النتائج هذا العام افضل من العام الماضى وفقا للنتائج الأولية من التصحيح، التى جائت بارتفاع فى نسبة النجاح في مختلف المواد الدراسية، كما اوضح أن عملية التصحيح مازالت مستمرة، وفر الانتهاء من التصحيح ستتم المراجعة النهائية في دقة شديدة، وبعدها سيتم رصد الدرجات ومراجعة هذا الرصد، وان موعد اعلان النتائج لن تتأخر ومن المتوقع اعلان نتائج البكالوريا في سوريا 2019، خلال الأيام القليلة القادمة عبر موقع النتائج الامتحانية موقع وزارة التربية السورية.

سوف يتم اعلان نتائج البكالوريا سوريا 2019 عقب الانتهاء من عمليات التصحيح وصد الدرجات لتكون جاهزة لاعتمادها من الوزير ويستطيع طلاب البكالوريا سوريا 2019 الفرع العلمي والادبي والمهني الشرعي استخراج نتائج الامتحانات رقم الاكتتاب من خلال الدخول على موقع وزارة التربية السورية.

نتائج البكالوريا 2019 سوريا

وفى حالة من التوتر الشديد ينتظر عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتائج البكالوريا، بجميع فروعها الفرع الشرعي، الفرع العام، الفرع النسوي، الفرع التجاري، والفرع المهني في جميع المحافظات السورية، وسنرفق لجميع الطلاب في سوريا رابط موقع وزارة التربية السورية لنتائج البكالوريا 2019، حسب الاسم ورقم الاكتتاب، حيث سيتم الاعلان عن النتائج فور رفعها على موقع النتائج الامتحانية واعلانها في مؤتمر صحفي يحضره وزير التربية والتعليم السورية.

نتائج البكالوريا سوريا 2019 بجميع المحافظات

محافظة حماة.

مدينة حمص.

محافظة دمشق.

ريف دمشق.

محافظة اللاذقية.

مدينة حلب.

مدينة طرطوس.

مدينة القنيطرة.

درعا.

محافظة السويداء.

محافظة إدلب.

دير الزور.

مدينة الحسكة.

مدينة الرقة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة البكالوريا 2019

الدخول على موقع النتائج الامتحانية لوزارة التربية والتعليم السورية.

قم باختيار المحافظة التابع لها الطالب

ثم كتابة الاسم ورقم الاكتتاب.

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