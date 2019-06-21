 التخطي إلى المحتوى

بوابة النتائج الامتحانية(moed.gov.sy)- استخراج نتائج الباك 2019 بسوريا الدورة الثانية حلب ودمشق حمص وجميع المحافظات بالاسم ورقم الاكتتاب

كتب هبه سالمفي آخر تحديث
بوابة النتائج الامتحانية(moed.gov.sy)- استخراج نتائج الباك 2019 بسوريا الدورة الثانية حلب ودمشق حمص وجميع المحافظات بالاسم ورقم الاكتتاب
نتائج البكالوريا 2019 الصف التاسع سوريا

تعد بوابة النتائج الامتحانية هي الموقع الرسمي المحدد من وزارة التربية السورية moed.gov.sy، لرفع نتائج البكالوريا سوريا 2019 الدورة الثانية بالاسم ورقم الاكتتاب، حيث سيتم رفعها عبر الموقع الرسمي حيث من المتوقع أن يتم إعلان نتائج البكالوريا في سوريا 2019 خلال هذا الأسبوع، بعد أن انتهي الطلاب من أداء امتحانات نتيجة البكالوريا السورية الدورة الثانية، حيث بلغ عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الدورة الثانية 103 ألف طالب وطالبة.

وسنتابع مع جميع طلاب سوريا أخبار اعتماد وزير التربية والتعليم السوري هزوان الوز، نتائج البكالوريا السورية 2019 دور ماي لجميع الولايات وجميع الأقسام (الفرع الشرعي، الفرع العام، الفرع النسوي، الفرع التجاري، والفرع المهني)، خلال أيام قليلة، ونتوقع ارتفاع نسب النجاح.

بوابة النتائج الامتحانية (moed.gov.sy)

تفيد جميع التوقعات بأنه سيتم صدور نتائج البكالوريا سوريا 2019 بالاسم ورقم الاكتتاب العلمي والأدبي وجميع الفروع، خلال نهاية هذا الشهر لجميع محافظات سورية في آن واحد، حيث أوشكت مديريات التعليم السورية على الانتهاء من أعمال التصحيح نتائج البكالوريا في سوريا الدورة الثانية.

يمكن لجميع الطلاب كتابة رقم الاكتتاب والقسم والمدينة التابع لها في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض درجات نتائج البكالوريا 2019 في سوريا فور ظهورها.

نتائج البكالوريا 2019 سوريا على وزارة التربية السورية
نتائج البكالوريا سوريا 2019

استخراج نتائج الباك 2019 بسوريا

حيث يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة السورية من استخراج نتائج الباك 2019 بسوريا بالاسم ورقم الاكتتاب من خلال بوابة النتائج الامتحانية عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy.

وتجدر الإشارة إلى أنه أكدت المؤشرات الأولية لتصحيح نتائج البكالوريا سوريا 2019 أعلى من نتائج البكالوريا للعام الماضي، كما يشار إلى أن الامتحانات لم تسجل أي شكاوى أو تجاوزات من جانب الطلاب.

نتائج الصف التاسع 2019 سوريا

نتيجة البكالوريا بسوريا جميع المحافظات حالة نتائج سوريا
نتائج البكالوريا سوريا 2019 مدينة حلب لم تظهر
نتائج البكالوريا سوريا 2019 مدينة دمشق
 لم تظهر
نتائج الباك 2019 بسوريا مدينة حمص
 لم تظهر
نتائج البكالوريا سوريا 2019 مدينة طرطوس
 لم تظهر
نتائج البكالوريا السورية مدينة دير الزور 2019
 لم تظهر
نتائج الصف التاسع 2019 بسوريا مدينة الحسكة لم تظهر
نتائج البكالوريا سوريا 2019 مدينة السويداء
 لم تظهر
نتائج البكالوريا سوريا 2019 مدينة اللاذقية
 لم تظهر
نتائج الصف التاسع 2019 بسوريا مدينة درعا
 لم تظهر
نتائج الباك 2019 بسوريا مدينة إدلب
 لم تظهر
نتائج البكالوريا السورية 2019 مدينة القنيطرة
 لم تظهر

رابط نتائج البكالوريا السورية 2019

  • الدخول إلى وزارة التربية السورية.
  • بوابة النتائج الامتحانية.
  • تحديد الشعبة التابع لها الطالب (العلمي والأدبي والتجاري والشرعي والنسوي والمهني).
  • إدخال رقم الاكتتاب.
  • الضغط على زر عرض النتائج.

نتائج البكالوريا سوريا الدور الثانية

  • حيث  أدي الطلاب امتحانات نتائج البكالوريا 2019 سوريا خلال الشهر الماضي.
  • يتقرب ما يقارب من 200 ألأف طالب لحظة اعتماد نتيجة البكالوريا 2018 في سوريا الدور الأول.
  • تعد نتائج البكالوريا السورية من أهم نتائج سوريا 2019 حيث أنها تعد نتيجة الثانوية العامة.
  • لا تزال أعمال تصحيح نتائج الصف التاسع 2019 بسوريا مستمرة في جميع المحافظات.

← إقرأ أيضاً:


قد يهمك:

عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

التعليقات

    1. اللغة العربية
      الدرجة 279
      160
      400
      اللغة الإنكليزية
      الدرجة 133
      120
      300
      اللغة الفرنسية
      الدرجة 204
      120
      300
      التربية الوطنية
      الدرجة 180
      80
      200
      الرياضيات
      الدرجة 261
      240
      600
      الفيزياء
      الدرجة 168
      160
      400
      الكيمياء
      الدرجة 83
      80
      200
      علم الأحياء
      الدرجة 209
      120
      300
      المجموع
      الدرجة 1517
      1080
      2700
      التربية الدينية
      الدرجة 105
      80
      200
      المجموع العام
      الدرجة 1622

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.