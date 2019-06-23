نتائج البكالوريا سوريا حسب رقم الاكتتاب عبر بوابة وزارة التربية السورية الموقع الرسمي

طلاب مرحلة الباك في دولة سوريا انتهوا من أداء الامتحانات، وهم الآن في مرحلة اعتماد النتيجة في جميع المحافظات السورية، حيث سيتم صدور نتيجة البكالوريا 2019 سوريا، خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث استاء العديد من الطلاب وأولياء الأمور بسبب تأخر اعتماد النتيجة حتي الآن، وذلك بسبب أعمال التصحيح مازالت مستمرة حتي الآن، ولن تنتهي المديريات التعليمية من أعمال رصد وجمع الدرجات لجميع مواد الدراسية لهذا العام الدارسي، من خلال هذا المقال سوف نرفق لحضراتكم رابط موقع وزارة التربية السورية الرسمي ، من اجل استخراج النتائج الامتحانية لأخر العام الدارسي .

نتائج البكالوريا سوريا حسب رقم الاكتتاب

سوف نرفق لحضراتكم رابط بوابة نتائج الامتحانية، والذي من خلاله يستطيع اي طالب او طالبة من استخراج نتائج البكالوريا سوريا 2019 برقم الاكتتاب، بكل سهولة ويسر حيث يسرت الوزارة على جميع الباحثين عن النتائج هذه الامكانية علي الانترنت، من اجل توفير عنصري الوقت والجهد على جميع الطلاب، حيث يمكنكم الاستعلام عن طريق رقم الاكتتاب والاسم من خلال زياراتكم للموقع الإلكتروني التالي ( موقع وزارة التربية السورية ) بعد الولوج على الرابط السابق يتمكن أي مستعلم من استخراج النتيجة كما ذكرنا لحضراتكم الخطوات من قبل .

بوابة وزارة التربية السورية الموقع الرسمي

جميع الطلبة والطالبات، من خلال زيارتهم للموقع الإلكتروني، يستطيعوا الحصول على النقاط والعلامات بكل سهولة من خلال رابط moed.gov.sy الرسمي التابع للوزارة التربية السورية للتعليم على شبكة الأنترنت، وفي الختام رفقنا لحضراتكم الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج البكالوريا في سوريا 2019 حسب الاسم ورقم الاكتتاب، نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق .

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