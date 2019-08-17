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نتائج البكالوريا الدورة الثانية سوريا 2019 برقم الاكتتاب والاسم من خلال موقع وزارة التربية السورية 

كتب محمد عيسىفي آخر تحديث
نتائج البكالوريا الدورة الثانية سوريا 2019 برقم الاكتتاب والاسم من خلال موقع وزارة التربية السورية 
ظهور نتائج البكالوريا الدورة الثانية 2019

نتائج البكالوريا الدورة الثانية حيث ينتظر الطلبة في سوريا إعلان وزارة التربية والتعليم عن نتائج البكالوريا الدورة الثانية 2019 خلال الساعات القادمة وذلك في جميع الفروع وهي الفرع العلمي والفرع الأدبي والفرع الشرعي والفرع الصناعي والفرع النسوي والفرع التجاري وسنضع رابط للاستعلام عن النتائج .

جدير بالذكر فقد تقدم نحو ما يقارب 100 ألف للدورة الثانية وذلك في أواخر شهر يوليو وينتظر الطلبة انتهاء أعمال التصحيح للاختبارات ومراجعة التصحيح من طرف لجان مختصة في المديريات التعليمية حتى لا يظلم أي طالب من طلاب البكالوريا .

ظهور نتائج البكالوريا الدورة الثانية

يترقب اليوم السبت الموافق 17 اغسطس موعد إعلان نتائج البكالوريا الدورة الثانية وذلك بعد إعلان مسئول في وزارة التربية والتعليم السورية عن اقتراب موعد الاعلان للنتائج وسنتشر عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية من خلال رابط نتائج البكالوريا الدورة الثانية بعد اعتمادها مباشرة لكي يتمكن الطلبة من التعرف على النتائج من خلال رقم الاكتتاب أو بالاسم  حسب المدرسة .

طريقة الاستعلام عن نتائج البكالوريا بالاسم ورقم الاكتتاب

يمكن للطالب المتقدم للدورة الثانية من البكالوريا 2019 الحصول على النتيجة من خلال الاستعلام عن النتيجة بالاسم، وذلك من خلال الدخول لموقع الوزارة ثم اختيار الفرع ثم من هذه القائمة نختار المحافظة من القائمة الأولى المنسدلة، ثم كتابة الاسم في الخيار الثاني ومن ثم الخيار الثالث نكتب اسم الأب والخيار الرابع نكتب النسبة وليس شرطا أن تكتب كل الحروف يكفي حرفا واحدا ثم الضغط على ” ابدأ البحث ” .

نتائج البكالوريا الدورة الثانية الاستعلام عن طريق الاسم
الاستعلام عن طريق الاسم نتائج البكالوريا

وكذلك يمكن التعرف على النتيجة من خلال الدخول لموقع الوزارة واختيار الفرع ثم اختيار حسب الرقم، ومن هذه القائمة نختار المحافظة ثم كتابة رقم الاكتتاب ثم الضغط على ” ابدأ البحث “.

نتائج البكالوريا الدورة الثانية 2019
الاستعلام عن نتائج البكالوريا بالرقم

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عن الكاتب

محمد عيسى

كاتب في موقع نجوم مصرية حاصل على البكالوريس وأحب مطالعة الكتب ومتابع لأخبار المملكة العربية السعودية

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