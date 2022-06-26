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link نتائج البكالوريا الدور الأول برقم الاكتتاب| الثانوية العامة سوريا 2022 الصف التاسع

محمد أحمد

تستعد وزارة التربية السورية للإعلان عن نتائج البكالوريا للعام الجاري خلال الساعات أو الأيام المقبلة، في الوقت الذي يبحث فيه الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن الموعد الرسمي لاستظهار النتائج عبر الموقع الرسمي من قبل الوزارة، وهو المخصص لبوابة النتائج الامتحانية للثانوية العامة علمي وأدبي وشرعي دور أول 2022، حيث تُجرى الآن عمليات رصد الدرجات داخل الكنترولات المخصصة لذلك.

link نتائج البكالوريا الدور الأول برقم الاكتتاب| الثانوية العامة سوريا 2022 علمي وأدبي

نتائج البكالوريا 2022

تلتزم وزارة التربية السورية من بداية العام الدراسي 2022 بالقيام بتحديث نظام التعليم، وذلك عن طريق العديد من التطورات على بعض مواقع التعلم الإلكتروني عن بعد، حيث أنه من خلال تلك المنصات ساعدت في إنشاء رؤية جديدة لجميع طلاب البكالويا في عام 2022، وعندما تم الانتهاء من أداء الاختبارات خلال الأيام الماضية، أعلنت رسميًا فتح الموقع الرسمي للإعلان عن نتائج الثانوية العامة فور رفعها إلكترونيًا، مما يوفر على الكثير من الطلاب والطالبات من الوقت والجهد عبر الدخول على المنصة والتعرف على النتائج بكل سهولة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس.

نتيجة البكالوريا الصف التاسع سوريا 2022 علمي وأدبي برقم الاكتتاب موقع وزارة التربية

نتيجة البكالوريا السورية 2021

link نتائج البكالوريا الدور الأول برقم الاكتتاب| الثانوية العامة سوريا 2022 علمي وأدبي
link نتائج البكالوريا الدور الأول برقم الاكتتاب| الثانوية العامة سوريا 2022 علمي وأدبي

استعلام نتائج الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية أنه من المقرر تحديد موعد نتائج البكالوريا السورية 2022 بعد الانتهاء من تصحيح ومراجعة الاختبارات، ويحصل كل طالب على حقه في الإجابات التي قام بأدائها في الامتحانات، مع توفير العديد من المساعدين للقيام بعملية المراجعة بشكل دقيق، ويمكنك الاستعلام عن نتائج البكالوريا السورية 2022 من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع: وزارة التربية والتعليم السورية.
  • الضغط على اختيار “بكالوريا دورة 2022”.
  • ثم تحديد اختيار “نتائج البكالوريا”.
  • اختيار طريقة الاستعلام عن النتيجة سواء كانت (الاسم الثلاثي، رقم الامتحاني).
  • تحديد القسم الخاص بالطالب.
  • إدخال كافة البيانات الازمة.
  • وأخيراً عليك الضغط على أيقونة “عرض النتيجة.

مع العلم أن الموقع قد يواجه ضغطًا كبيرًا فور إعلان النتائج، فيجب المحاولة مرة أخرى.

محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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