استظهار نتائج البريفيه الصف التاسع 2019 brevet results |تفاصيل العلامات عبر وزارة التربية والتعليم اللبنانية exams.mehe.gov.lb 

يبحث جميع الطلبة والطالبات عن نتائج البريفيه 2019 brevet results” نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة والثانوية 2019 لبنان” عبر موقع وزارة التربية والتعليم اللبنانية ، حيث أن نتائج شهادة الصف التاسع لبنان 2019 سوف تتاح لجميع الطلاب في تمام الساعة الثالثة عصرا ويتمكن الجميع من الإطلاع على علامات التاسع 2019 لبنان جميع المحافظات المتوفرة أدناه، بالإضافة لمتابعة الطلاب معرفة نتائجهم عبر التطبيق أو رسائل المحمول.

بيروت، قضاء طرابلس، جبل لبنان، الشمال، الكورة، البترون، زغروتا، قضاء بعبدا، قضاء المتن، وقضاء الشوف، وقضاء بشرى، قضاء عكار، قضاء عالية، صيدا، محافظة الجنوب، البقاع.

حيث اعتمد وزير التربية والتعليم اللبناني نتيجة شهادة الصف التاسع 2019 لبنان عن نسبة نجاح 81% خلال ساعات اليوم سيتم رفع نتائج brevet results2019 الدورتين العادية والاستدراكية عبر موقع وزارة التربية والتعليم اللبنانية ويتم الاستعلام عن نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة والثانوية اللبنانية 2019 برقم الطالب في حال ظهورها.

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نتائج البريفيه 2019 brevet results

بعدما انتهى حوالي 52 الف طالب وطالبة من اداء امتحانات الشهادة المتوسطة والثانوية 2019 لبنان وبدأ عمليات البحث عن نتائج البريفيه 2019 brevet results وأشار أن الموقع الرسمي لظهور نتائج الصف التاسع لبنان 2018 هو موقع وزارة التربية والتعليم اللبناني وبعض الوسائل الأخرى التي تمكن من التعرف على علامات التاسع وهما : exams.mehe.gov.lb وتحميل تطبيق MEHE الذي يتم تنزيله بواسطة google play أو apple store أو الخط الساخن 01772050 .

ووضحت وزارة التربية والتعليم اللبنانية أن عدد الطلاب الناجحين حوالي 48 ألف من أصل 52 ألف طالب وطالبة ومن خلال الطرق المطروحة أعلاه يمكنك التعرف على النتيجة وبالتوفيق لجميع الطلاب، ونوضح أن جميع النتائج سيتم توفيرها خلال الساعات القادمة وفقا للموعد المحدد من قبل الوزير.

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