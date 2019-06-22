نتائج البريفيه في لبنان 2019 حسب الرقم موقع وزارة التربية والتعليم اللبنانية نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة

الألف من الطلبة والطلبات يبحثون عن رابط الاستعلام عن نتائج البريفيه في لبنان 2019، حيث انتهوا جميع الطلاب من أدارة الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة الرسمية لهذا العام منذ الأسابيع الماضية، والآن تقوم جميع اللجان الامتحانات، بعمل مراجعة لكافة الأوراق من اجل الكشف عن النتائج على مستوي جميع المدارس، من خلال هذا المقال سوف نرفق لحضراتكم رابط موقع وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية الرسمي .

نتائج البريفيه في لبنان 2019

بامكان جميع الطلاب معرفة نتائج الشهادة المتوسطة الرسمية في لبنان 2019، من خلال الولوج على الموقع الرسمي على شبكة الأنترنت عبر الرابط التالي exams.mehe.gov.lb 2019 ، حيث يمكنكم الاستعلام من خلال استخدام رقم الخاص بالطالب والطالبة، أثناء أداء الامتحانات الصف التاسع للعام الدارسي الحالي في لبنان .

وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية، أتاحت أيضا استخراج نتائج الصف التاسع، من خلال خدمة الأس أم أس الخاصة بالهواتف الخلوية، وذلك تعتبر خدمة تقدمها الوزارة لجميع الطلاب لمعرفة نتيجة الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة 2019، أو من خلال البريد الإلكتروني الخاص بجميع الطلاب المسجلين على الموقع الرسمي للوزارة التربية والتعليم اللبناني على شبكة الأنترنت .

نتائج الشهادة المتوسطة في لبنان 2019

جمعنا لكم جميع روابط الاستعلام عن نتائج البريفيه، نود أن نعلمكم بان النتيجة الصف التاسع في لبنان، لم تعتمد حتي الآن، وسوف يتم اعتمادها خلال الساعات القليلة القادمة، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح .

← إقرأ أيضاً: