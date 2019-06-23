نتائج البريفيه حسب الرقم الترشيح 2019 في لبنان من موقع وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية

نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، سوف تعتمدها وزارة التعليم العالي اللبنانية، خلال الساعات القليلة القادمة، حيث يمكنكم معرفة نتائج البريفيه حسب الرقم الترشيح، من خلال الولوج على الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للوزارة على شبكة الأنترنت، حيث يمكن لجميع طلاب الشهادة المتوسطة وأيضا الثانوية العامة، الاستعلام عن طريق الرابط المباشر لاستخراج النتائج بكل سهولة ويسر، ودون أي عناء ولا مجهود للبحث عن البوابة الإلكترونية .

نتائج البريفيه حسب الرقم الترشيح 2019

بعد انتهت جميع الكنتروالات من أعمال التصحيح، أعلنت الكثير من المديريات التعليمية بجميع المحافظات بانها، قد انتهت من الخطة الزمنية، للأعداد نتيجة البريفيه على اكمل وجه، وأنها في وضع الاستعداد من اجل اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم اللبناني ، وبالفعل قام صباح اليوم وزير التعليم اللبناني، باعتماد نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة لنهاية العام الدارسي لسنة 2019 ، كما اعلن نسب النجاح لجميع الطلاب المنضمين إلي الدورتين العادية والاستثنائية، والتي بلغت اكثر من السنين السابقة .

موقع وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية

بعد أن انتهي مؤتمر صحفي في الوزارة، قامت الأجهزة المعنية، في رفع نتائج الشهادة المتوسطة في لبنان، على الموقع الإلكتروني، حيث يمكنكم الاستعلام عن نتائج التاسع البريفيه brevet results، من خلال الولوج على رابط الموقع الرسمي للتربية والتعليم اللبناني على الرابط التالي نتائج الامتحانات الشهادة المتوسطة في لبنان حسب الرقم الترشح ، بعد الولوج على موقع الوزارة يقوم المستعلم بإدخال رقم الترشح الخاص به بداخل القناة الفارغة، من ثم يضغط على أيقونة بحث، وسوف يحولك النظام إلي جميع بيان نسب النجاح في كل مادة ، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح .

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