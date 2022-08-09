نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2022 وزارة التربية العراقية موقع نتائجنا

مئات الآلاف من طلاب العراق يريدون الكشف عن نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2022، وهذا عقب إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية عن النتائج الخاصة بالدور الأول من الامتحانات، والآن بقيت نتائج اعتراضات الصف الثالث متوسط 2022 موقع نتائجنا، إذ أنه هناك العديد من الطلاب الذين قاموا بتقديم اعتراض على نتائج بعض المواد التي امتحنوا فيها، وهذا بعد أن فتحت لهم الوزارة أبواب تقديم التظلمات بشكل إلكتروني، مع العلم أن تكلفة الاعتراض على مادة واحدة تصل إلى 3000 دينار، والاستعلام عنها يكون على موقع الوزارة epedu gov iq.

نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2022

سيتعرف جميع الطلاب على نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2022 بعد أيام فقط، وهذا يخص جميع محافظات العراق، لقد قدم الآلاف من الطلاب اعتراضاتهم، وهم الآن يترقبون الإعلان عن نتائج اعتراضات الصف الثالث متوسط 2022، والاستعلام عنها إلكترونيا يكون وفق آلية محددة:

الذهاب إلى الموقع الرسمي وزارة التربية العراقية اختر أيقونة الاستعلام عن نتائج الاعتراضات الثالث متوسط 2022، ويختار الدور الاول اكتب الرقم الامتحاني، ثم اسم المحافظة التي يدرس فيها الطالب يضغط على عرض النتيجة، وسيحصل عليها إن كانت متاحة.

امتحانات الصف الثالث متوسط 2022 الدور الثاني

الطلاب الذين لم ينجحوا في الدور الأول من امتحانات الثالث متوسط 2022، سيجتازون اختبارات الدور الثاني، وهي فرصة لهم من أجل تدارك الوضع ونيل درجات جيدة تمكنهم من النجاح، وستكون المواعيد كالآتي:

ابتداء من يوم الخميس 25 أغسطس يمتحن الطلاب في اللغة العربية والتربية الإسلامية

يوم السبت اللغة الإنجليزية

الأحد يمتحن الطلاب مادة الرياضيات

الثلاثاء مادة الكيمياء، والأربعاء يجتاز الطلاب مادة الفيزياء

آخر امتحان سيكون يوم الخميس الفاتح من شهر سبتمبر 2022، وسيكون في مادة اللغة الفرنسية.

في النهاية نكون قد قدمنا لكم موضوع نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2022، وسنرصد معكم موعد ظهورها بعد تجهيزها من طرف وزارة التربية العراقية في كل المحافظات، منها بغداد ونينوى وديالي والكرخ والرصافة وذي قار والبصرة وميسان وكركوك والمثنى وغيرها، حددنا لكم كذلك كيفية استخراج نتائج الاعتراضات الثالث متوسط 2022 على epedu gov iq.