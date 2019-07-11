موعد استخراج شهادة نتائج المراسلة 2019 ، بعد رفع نتائج إثبات المستوى دورة ماي 2018 على رابط موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد onefd التابع لوزارة التربية الوطنية الجزائرية، وتتوالى رفع نتائج الولايات الجزائرية في دورة ماي من نتائج امتحان المستوى 2018 المراسلة عن بعد لجميع المترشحين، يتشوف اكثر من 460 ألف مترشح في أطوار التعليم المختلفة التي تتبع نهج الدراسية بالمراسلة والتعليم عن بعد، إعلان موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد عن ظهور نتائجهم ورفع نتائج المراكز التعليمية التي تضم جميع الولايات، حيث تنشر روابط استعلام نتائج إثبات المستوى دورة ماي 2019 تباعاً خلال الفترة من نهاية جوان وبداية جولية .

الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد أوضح مؤخراً مواعيد استخراج شهادة إثبات المستوى دورة 2019، وأعلم جميع المتعلمين الناجحين في امتحان إثبات المستوى دورة 2019، عن مواعيد استخراج شهادة المراسلة او شهادة إثبات المستوى خلال يومي 14 و 15 جوليه 2019.

رابط نتائج إثبات المستوى دورة ماي 2019 المراسلة عن بعد onefd

يشرع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد في نشر نتائج المراسلة 2019 للعديد من المراكز التي تضم الولايات، وتم توضيح طريقة استخراج كشف نتائج المتعلمين عن بعد لكل ولاية على حدى حال رفع نتائجها على موقع الديوان الوطني للتعليم للامتحانات التي أُجريت خلال يوم 29 افريل 2019

تتاح نتائج إثبات المستوى دورة ماي 2019 من خلال المراكز المهنية والتي بيانها على النحو التالي:

نتائج إثبات المستوى مركز الجزائر

نتائج إثبات المستوى مركز ادرار

نتائج إثبات المستوى مركز الاغواط

نتائج امتحان المستوى مركز تلمسان

نتائج امتحان المستوى مركز تيزي وزو

نتائج اثبات المستوى مركز سكيكدة

نتائج اثبات المستوى مركز المدية

نتائج امتحان المستوى مركز مستغانم

نتائج المستوى دورة ماي 2017 مركز بجاية

نتائج امتحان المستوى مركز تيارت

نتائج اثبات المستوى مركز قسنطينة

نتائج إثبات المستوى مركز وهران

نتائج المستوى مركز بشار

نتائج المستوى مركز الشلف

نتائج المستوى مركز سعيدة

نتائج المستوى مركز الجلفة

نتائج المستوى مركز المدية

نتائج اثبات المستوى مركز سطيف

نتائج إثبات المستوى مركز تبسة

نتائج إثبات المستوى مركز ورقلة

موقعه نتائج المراسلة 2019 الدراسة عن بعد

نرفق لكم رابط موقع نتائج الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد لاستعلام نتائج الدراسية بالمراسلة دور ماي 2019 :موقع الديوان الوطني للتعليم نتائج المراسلة و الاستعلام عن نتائج إثبات المستوى دورة 2019 برقم التسجيل، الروابط المبينة بعالية يمكنكم الدخول إليها ومتابعة ما يرفع من نتائج للمراكز الجهوية، حيث أن كل مركز يضم أكثر من ولاية، ومن خلال رقم التسجيل يتم استخراج كشف نقاط المتعلمين عن بعد في نتائج إثبات المستوى دورة ماي والتي سنضيفها تباعا حال إعلان الديوان الوطني عنها..