موقع وزارة التربية العراقية نتائج الثالث متوسط 2019 جميع المحافظات بالاسم الدور الأول 

أعلن موقع وزارة التربية العراقية نتائج الثالث متوسط 2019 الدور الأول في جميع المحافظات في العراق، ويستطيع الطلاب والطالبات في مديريات التربية بغداد الرصافة والكرخ، ومحافظات صلاح الدين وكركوك وديالي ونينوي، وواسط وداهوك والبصرة، وكربلاء، والمثني وبابل وغيرها من المحافظات، من استخراج النتائج حسب اسم الطالب أو الطالبة، من خلال الكشوف التي اكتمل رفعها على الروابط الإلكترونية، سواء موقع العراقية التربوية للنتائج أو موقع نتائجنا او رابط النجاح وجميعها توفر نتائج الطلاب كاملة الأن.

وزارة التربية وعبر القناة الفضائية التربوية العراقية أعلنت عن ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط 2019، عقب الساعة الثانية من ظهر اليوم، وبينت ان النتائج سيجرى رفعها على الروابط الإلكترونية، كي يتمكن الطلاب في جميع المحافظات من الحصول على كشف الدرجات الخاصة به، من خلال كشوف نتائج الثالث متوسط بكل محافظة على حدى.

رابط موقع وزارة التربية العراقية نتائج الثالث متوسط

نشر موقع وزارة التربية العراقية جميع نتائج الثالث متوسط 2019، عبر بوابة العراقية التربوية للنتائج حيث تم تجميع كشوف النتائج لجميع مديريات التربية لكل المحافظات على رابط واحد، يقوم الطالب او ولي الامر من خلاله بتحديد اسم مديرية التربية ثم الحصول على كشوف نتائج جميع المدارس، ومنها يبحث عن نتيجة عبر اسم الطالب.

نتائج الثالث متوسط 2019

إعلان نتائج ثالث متوسط العراق جاء قبل أيام قليلة من ظهور نتائج السادس الاعدادي العلمي والادبي، والذي سيكون من خلال موقع وزارة التربية العراقية، وللعلم فلا يوجد روابط للنتائج للاستعلام غير تلك المتاحة عن طريق اسماء الطلاب والطالبات.