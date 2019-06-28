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موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy استعلام نتائج البكالوريا 2019 سوريا بالاسم ورقم الاكتتاب

كتب عبد الرحمن مجديفي آخر تحديث
موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy استعلام نتائج البكالوريا 2019 سوريا بالاسم ورقم الاكتتاب
موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy استعلام نتائج البكالوريا 2019 سوريا بالاسم ورقم الاكتتاب

حالة من الترقب والانتظار من قبل الطلاب والأسر السورية بعد أن انتهى طلاب البكالوريا في سوريا من أداء اختبارات نهاية العام 2019، لذا فإن الكثير من طلاب البكالوريا سوريا 2019 وذويهم يتطلعون لمعرفة النتيجة فور ظهورها من خلال موقع وزارة التربية السورية.

فمن المقرر خلال الأيام القليلة القادمة سيتم الاعلان بشكل رسمي عن نتائج الثانوية العامة 2019 سوريا، حيث ستقوم وزارة التربية السورية بالاعلان عن النتيجة من خلال موقعها على شبكة الانترنت، وذلك فور الانتهاء من قبل لجان التصحيح من تصحيح ومراجعة درجات الطلاب، ومن ثم تأتي عملية رصد الدرجات النهائية، قبل أن يتم الاعلان بشكل رسمي من قبل الوزارة عن نتائج البكالوريا.

وفور اعتماد نتيجة البكالوريا في سوريا 2019 يمكن لكافة الطلاب الاستعلام عن نتائجهم عن طريق رقم الاكتتاب الخاص بهم، والاسم، وذلك من خلال موقع وزارة التربية السورية، والذي يقدم هذه الخدمة بشكل مجاني لكافة طلاب البكالوريا، في مختلف المحافظات السورية، حيث سيتم الاعلان عن النتيجة في كافة المحافظات في وقت واحد من خلال موقع الوزارة.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2019 موقع وزارة التربية السورية

ويمكن لكافة طلاب البكالوريا سوريا 2019 الاستعلام عن نتائجهم من خلال زيارة موقع وزارة التربية السورية على شبكة الانترنت وعنوانه هو: moed.gov.sy والذي سيقوم بنشر النتيجة فور ظهورها، وفي حال عدم عمل الموقع لديكم فإنه قد يكون بسبب بعض المشاكل التقنية، والتي قد تؤدي لتوقف عمل الموقع في بعض الأوقات.

ومن أجل التسهيل على طلاب البكالوريا في سوريا 2019 الدور الأول في الفرعين العلمي والأدبي والثانوية المهنية بفروعها (التجارية والنسوية والصناعية) والثانوية الشرعية للدورة الأولى فإن النتائج سيتم عرضها لجميع الطلاب من خلال موقع وزارة التربية السورية على شبكة الانترنت، حيث سيتمكن طلاب البكالوريا من معرفة نتائجهم من خلال رقم الاكتتاب واسم الطالب.

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عن الكاتب

عبد الرحمن مجدي

كاتب ومدون بموقع نجوم مصرية أحب كرة القدم بشكل عام ، وأحب القراءة والإطلاع على كل ماهو جديد، وأحاول أن أقدم محتوى جيد يخدم القارئ العربي في شتى المجالات. تخرجت من كلية الحاسبات والمعلومات واعمل في مجالي بجانب كتابتي في موقع نجوم مصرية

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