موقع وزارة التربية السورية الرسمي… يعلن عن اعتماد نتيجة الطلاب التعليمية التاسع بالاسم ورقم الاكتتاب 2019

موقع وزارة التربية السورية الرسمي يعلن عن اعتماد نتائج التاسع وفي خلال المقال الأتي سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن نتائج التاسع والحصول علي نتائج الطلاب سهولة، حيث أشار السيد الوزير عماد العزب خلال بيان صحفي علي احدي القنوات الفضائية السورية انه سوف يتم الإعلان عن نتائج التاسع السوري 2019 فورا اعتمادها وسوف يتم تكريم جميع الطلاب الأوائل حسب النسبة المئوية علي المحافظات التالية، دمشق – درعا – الحسكة – حمص – اللاذقية – ادلب – دير الزور – ريف دمشق – طرطوس – الرقة – حماة – حلب وسوف يتم الإعلان عن نتائج الطلاب خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية خلال الشهر الجاري.

نتائج التاسع 2019

يمكنكم الاستعلام عن نتائج التاسع من خلال الدخول إلي موقع وزارة التربية السورية.

عمل استعلام باختيار اسم المحافظة التابع لها.

كتابة رقم الاكتتاب الخاص بكم والضغط علي ابدأ البحث.

الطريقة الثانية كتابة الاسم الأول للطلاب واسم الأب واختيار اسم المدرسة والضغط علي دخول.

سوف تظهر درجات الطالب والنسبة المئوية والترتيب العام له علي المدرسة أو المحافظة أو علي الجمهورية السوريا.

وزارة التربية السورية

أعلنت وزارة التربية السورية انه بعد حصر درجات الطلاب الأوائل واعتماد النتائج سوف يتم عمل مؤتمر صحفي وتكريم الطلاب الأوائل علي مستوي المحافظات والجمهورية، وسوف يتم إعطاءهم الجوائز القيمة والتكريم المناسب لهم، ومن خلال صحيفة نجوم مصرية نتابع معكم النتائج أول بأول وكل الأخبار المتعلقة بوزارة التربية السورية كل ثانية.