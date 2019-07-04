موقع نظام المنهل almanhal استعلام نتائج الثاني عشر 2019 الإمارات عبر sso.moe.gov.ae

موقع نظام المنهل almanhal لنتائج طلاب الإمارات أصبح مصدر بحث كبير لدى طلاب الصف الثاني عشر بدولة الإمارات العربية المتحدة، وطلاب باقي الصفوف الدراسية بعد أن انقضت امتحانات نهاية العام الدراسي 2019/2018 بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتطلع الطلاب وأولياء أمورهم لمعرفة نتائج نهاية العام من أجل الاطمئنان على مستواهم الدراسي طوال العام الدراسي المنصرم.

وزارة التربية الإماراتية قامت بالاعلان اليوم الخميس عن موعد ظهور النتائج النهائية لطلبة وطالبات الصف الثاني عشر 2019 بالإمارات، حيث سيتم الاعلان عن النتائج لكافة طلاب الثانوية العامة في دولة الإمارات مساء اليوم الخميس الرابع من يوليو من العام 2019، وستكون النتائج متاحة مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

كما قامت الوزارة بالمباركة لجميع الطلاب الناجحين والمتفوقين وأولياء أمور الطلاب، وتمنت لهم مواصلة النجاح، وتقدمهم علمياً من أجل خدمة وطنهم.

موقع نظام المنهل استعلام نتائج طلاب الإمارات

وستكون نتائج طلاب الثاني عشر 2019 متاحة من خلال نظام المنهل للقطاع المدرسي الأول، حيث يمكن الآن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثاني عشر من خلال رابط نظام المنهل على الانترنت وعنوانه: sso.moe.gov.ae ومن خلاله سيقوم الطالب بكتابة البريد الالكتروني وكلمة المرور الخاصة به من أجل تسجيل الدخول على الموقع، ومن ثم سيقوم بالذهاب لصفحة النتائج، وستظهر له النتائج في الحال.

أما بالنسبة لطلاب باقي الصفوف الدراسية من الصف الأول وحتى الصف الحادي عشر، فسيتمكنوا من معرفة نتائجهم الأسبوع المقبل بمشئية الله تعالى، حيث قامت الوزارة بالإعلان عن أن نتائج باقي الصفوف الدراسية ستكون متاحة الأسبوع القادم، من خلال نظام المنهل التعليمي، والذي يتيح خدمة الاستعلام عن نتائج طلاب الإمارات في كافة المراحل التعليمية.