الاستعلام عن نتائج الطلاب الثانوية العامه، هو الأمر الذي يشغل الألف من الطلبة والطلبات على مستوي جمهورية مصر العربية، حيث قامت الوزارة باعتماد نتائج الامتحانات منذ قليل من قبل وزير التربية والتعليم الحالي، حيث كشف عن أسماء أوائل الطلاب والذي بلغ عددهم 50 طالب وطالبة، وبحسب البيان الذي اعلن من قبل الوزارة بانه من بين هؤلاء الطلاب 28 طالباً من البنات و22 طالبا من البنين، من خلال هذا التقرير سوف نرفق لحضراتكم رابط الموقع الإلكتروني من اجل استخراج النتائج برقم الجلوس والاسم .

موقع نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

رئيس قطاع التعليم للثانوية العامة قد كشف عن نسبة النجاح لهذا العام والتي بلغت نسبتها اكثر من سبعون بالمائة، بعكس العام السابق الذي شهد ارتفاع كبير بين صفوف الطلاب الشهادة الثانوية العامة، حيث يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الدخول على الروابط التي رفقناها لحضراتكم بادأناه من اجل استعلام برقم الجلوس، فور اعتماد النتائج رسميا .

كما كشف نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، عن أعداد الناجحين على مستوي الجمهورية والذي تخطوا حاجز الأربعمائة ألف طالب وطالبة على مستوي الجمهورية المصرية، حيث يمكنهم من خلال الروابط الإلكترونية الموضحة لكم بعالية لكي تستطيعوا استخراج نتائج الثانوية العامة باستخدام رقم الجلوس والاسم.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية 2019

لكي تصل نتائج الثانوية العامة فور اعتمادها، حيث تعد هذه الخدمة المتطورة، لكي توفر الجهد والعناء على جميع الطلبة والطلبات الصف الثالث الثانوي للقسمين العلمي والأدبي، بجانب موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي وبوابة الثانوية العامة thanwya.emis.gov.eg .

كما يقدم موقع نجوم مصرية خدمة استخراج نتيجة امتحان 3 ثانوي 2019 من خلال ترك بياناتكم بالتعليقات وسوف نقوم بجلب نتيجة الثالث الثانوي 2019 بجميع المواد الدراسية، حيث سنقوم بتقديم بيان تفصيلي نعرض في جميع الدرجات والمجموع الكلي الخاصة بـ نتيجة الثانوية العامة 2019، نتمنى للجميع الطلبة والطلبات النجاح والتفوق.