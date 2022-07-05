موقع نتاجئنا pdf ظهور نتائج الثالث متوسط العراق 2022 الدور الأول رابط وزارة التربية العراقية

نتائج الثالث المتوسط هناك العديد من الطلبة يترقبون ظهور نتائج الثالث المتوسط في كافة المحافظات العراقية تدريجيًا حيث سيتم الإعلان عن النتيجة عبر موقع وزارة التربيه والتعليم العراقيه بدءًا من محافظة نجف لذلك لنتعرف على طريقة الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط من خلال السطور القادمة إلى جانب بعض التفاصيل الهامة حول الخبر.



طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط

إليكم طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بطريقة سهلة وبسيطة فقط كل ما عليك فعله أن تقوم بإتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب أن يتوجه الطالب أو ولي الأمر إلى الموقع الخاص بنتائج الثالث المتوسط والذي يمكنك الوصول إليه عبر النقر على الرابط التالي، ثم في الخطوة التي تليها يجب اختيار نتيجة الصف الثالث المتوسط، ستجد أمامك قائمة من المحافظات التي يجب أن تبدأ باختيار محافظتك من بينها، انقر على خانة عرض النتائج الموجودة في أسفل الصفحة.

وزارة التربية والتعليم نتائج الثالث المتوسط

أعلن وكيل الوزارة عادل البصيصي أن هناك سقف زمني حتى يتم إطلاق نتائج الثالث المتوسط على أن يكون من 15 إلى 20 يومًا ومن المحتمل أن تظهر خلال تلك الفترة أو ربما تتأخر لمدة يومين او ثلاثة فقط لا غير، وقد تم الانتهاء من رصد الدرجات وتصحيح أكثر من 90% من الامتحانات ومن المرتقب اعتماد النتيجة من قبل المحافظ حتى يتم الإعلان عنها، سيتم ظهور النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الإلكترونية.

نتائج الثالث متوسط عبر موقع وزارة التربية

نستعرض معكم طريقة معرفة نتائج الثالث المتوسط من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وهي: