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موقع نتائج كونكور 2023 موريتانيا عبر بوابة موريباك مسابقة دخول السنة الأولى اعدادي

خطار رحمة

لا يزال الطلاب في جمهورية موريتانيا يبحثون عن نتائج كونكور 2023 موريتانيا، وهي من أهم المراحل الدراسية للانتقال إلى السنة الاولى الاعدادية موريباك، علما بأن الجهة المسؤولة عنها هي وزارة التهذيب الوطني، وقد أتاحت إمكانية الاستعلام عنها بطريقة إلكترونية فقط، ويمكن للطلاب والأولياء استخراجها فور اعتمادها من خلال موقع موريباك نتائج كونكور موريتانيا 2023 muribac concour على الإنترنت.

- صورة 4 - موقع نتائج كونكور 2023 موريتانيا عبر بوابة موريباك مسابقة دخول السنة الأولى اعدادي

استخراج النتائج

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موريباك كونكور .. رابط نتائج مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية 2023 في موريتانيا

يمكن للطلاب استخراج نتائج كونكور 2023 موريتانيا من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، والتي تم استحداثها من أجل تسهيل الأمور على الطلاب وهو موقع موريباك نتائج كونكور mauribac، ويمكن الحصول عليها من خلال اتباع الخطوات التالية:

  1. الولوج إلى موقع وزارة التهذيب الوطني

- صورة 1 - موقع نتائج كونكور 2023 موريتانيا عبر بوابة موريباك مسابقة دخول السنة الأولى اعدادي

  1. اختر نتائج مسابقة الانتقال إلى السنة الأولى اعدادي 2023
  2. يتوجب عليك إدراج اسم الولاية التي تقيم فيها مع اسم المدرسة التي تدرس فيها أيضا
  3. حدد السنة الدراسية 2022-2023
  4. اختر اسم المقاطعة
  5. اضغط على زر البحث، وستظهر لك النتيجة بعد ثوان لكي تعرف إذا نجحت.

نتائج البريفيه

لم تحدد وزارة التهذيب موعد نتائج البريفيه موريتانيا 2023 بعد، ولكن انتشرت بعد التقارير الإخبارية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بنسب النجاح لهذا العام، وقيل بأنها تجاوزت سبعة وعشرون بالمئة مع تحقيق 8.5 كأدنى معدل للقبول ضمن نتائج موريباك كونكور 2023، ونسبة النجاح في منطقة نواكشوط الغربية هي 49.97 بالمئة.

الاستعلام عبر موقع موريباك

يمكن للطلاب الاطلاع على نتائج موريباك كونكور في موريتانيا من خلال موقع موريباك، ويكون هذا باتباع الخطوات التالية:

- صورة 2 - موقع نتائج كونكور 2023 موريتانيا عبر بوابة موريباك مسابقة دخول السنة الأولى اعدادي

  • بعد ذلك عليك أن تحدد سنة أولى إعدادي 2023 كمسابقة الدخول لكي تعرف النتيجة

- صورة 3 - موقع نتائج كونكور 2023 موريتانيا عبر بوابة موريباك مسابقة دخول السنة الأولى اعدادي

  • اختر الولاية التي تقيم فيها
  • اضغط على زر البحث وبعد لحظات قليلة ستتمكن من معرفة النتيجة.

لا بد من الإشارة إلى نقطة هامة وهي أن كل الطلاب ملزمون بتوفير معلومات صحيحة أثناء الاستعلام عن نتائج البريفيه في موريتانيا، وهذا من أجل تفادي حصول أي مشاكل وضمان الحصول على النتيجة الصحيحة، أيضا لا بد من الانتظار لوقت كاف حتى تظهر النتيجة الخاصة بالطالب.

تفاصيل امتحانات كونكور

بعد أن تعرفنا على طريقة استخراج نتائج موريباك كونكور 2023، لا بد من أن نشير إلى أنه قد تقدم عدد كبير من الطلاب للامتحانات في مختلف محافظات موريتانيا، بلغ العدد الإجمالي 47251 مترشح تم توزيعهم على 153 مركز امتحاني، ويوجد ثاثة وستون منها في منطقة نواكشوط، والطلاب يترقبون نتائجهم منذ مدة طويلة بعد مرور شهر على الامتحانات وليس هناك أي مستجدات بهذا الخصوص، ولكن يجب عليهم التحلي بالصبر لأن التصحيح يستغرق وقتا.

لوائح المترشحين 2023

لقد أنهى طلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني منذ مدة قصيرة في شهر يونيو، وعلمت لجان التصحيح على أداء عملها من أجل الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد درجات الطلاب، وقد استغرق الأمر عدة أيام مما يجعل الطلاب في حيرة من أمرهم بسبب تأخر النتائج، لكننا نطمئنهم إلى أنها ستكون متاحة لهم ما قريب، هذا وقد بلغ عدد المترشحين للامتحانات حوالي 47251 مترشح.

وهكذا نصل إلى نهاية مقال نتائج كونكور 2023 موريتانيا، لقد وضحنا لكم كل الخطوات التي ينبغي اتباعها للحصول على النتائج من خلال موقع وزارة التهذيب الذي يقدم الكثير من الخدمات للطلاب وأيضا موقع muribac concour.

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خطار رحمة

خطار رحمة حاصلة على بكالوريوس في الاقتصاد والادارة، متصرفة إدارية في مؤسسة تعليمية، كاتبة محتوى في نجوم مصرية والعديد من الجرائد الالكترونية.

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28 تعليقات
  1. الشيخ لدهم ببان يقول

    كونكور اينتاه

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  2. غير معروف يقول

    نواكشوط الجنوبية

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    1. لحبيب ولد محمد يقول

      لم أجد نتيجه

  3. تسلم يقول

    052

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  4. غير معروف يقول

    015

    الرد
  5. غير معروف يقول

    اريد نتايج مدرسة تجمع الاصلاح

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  6. محمد فال يقول

    ناس

    الرد
  7. زينب يقول

    ود نتائج كونكور يوم

    الرد
    1. غير معروف يقول

      أريد نتائيج

  8. غير معروف يقول

    مدرسة النجاح

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  9. غير معروف يقول

    محمد عمرفال

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  10. غير معروف يقول

    شكرا لكم علا هذه التعليمات اجيدة

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  11. علية منت الحسن ولد معط الله يقول

    أريد نتائج إمتحان دخول سنة أولى إعدادية في مدرسة إمام الحضرامي ١ رقم 41

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  12. منو يقول

    مدرسة اوكل نف

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  13. منو يقول

    مندرا كنكور يؤخذ اينت

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  14. تيانه بهاه يقول

    163

    الرد
  15. غير معروف يقول

    مندرا نتائج كنكور لاه يوخظ انت

    الرد
  16. واه محمد يسلم الحاج يقول

    المدرسة أهل فتح

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  17. غير معروف يقول

    كنكور لاه يوخظ اينت

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  18. Alion ahmed يقول

    شكرا على توضيح او نتمنا لي كلي مترشح نجاح

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  19. غير معروف يقول

    مو

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    1. لحبيب ولد محمد يقول

      مدرسة محمد شيخ فاضل

  20. أمبارك چو يقول

    10

    الرد
  21. محمد يقول

    موريباك 2923

    الرد
  22. الحر يقول

    اريد رؤية كيف نظر عل نتائج كونكور

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  23. نجاة مخطار سالم يقول

    نتايج الدخول الاعدادية

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  24. الحاج يقول

    ممتاز

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    1. لحميد يقول

      تيتببو

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