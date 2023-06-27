موقع نتائج كونكور 2023 موريتانيا عبر بوابة موريباك مسابقة دخول السنة الأولى اعدادي

لا يزال الطلاب في جمهورية موريتانيا يبحثون عن نتائج كونكور 2023 موريتانيا، وهي من أهم المراحل الدراسية للانتقال إلى السنة الاولى الاعدادية موريباك، علما بأن الجهة المسؤولة عنها هي وزارة التهذيب الوطني، وقد أتاحت إمكانية الاستعلام عنها بطريقة إلكترونية فقط، ويمكن للطلاب والأولياء استخراجها فور اعتمادها من خلال موقع موريباك نتائج كونكور موريتانيا 2023 muribac concour على الإنترنت.

استخراج النتائج

يمكن للطلاب استخراج نتائج كونكور 2023 موريتانيا من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، والتي تم استحداثها من أجل تسهيل الأمور على الطلاب وهو موقع موريباك نتائج كونكور mauribac، ويمكن الحصول عليها من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة التهذيب الوطني

اختر نتائج مسابقة الانتقال إلى السنة الأولى اعدادي 2023 يتوجب عليك إدراج اسم الولاية التي تقيم فيها مع اسم المدرسة التي تدرس فيها أيضا حدد السنة الدراسية 2022-2023 اختر اسم المقاطعة اضغط على زر البحث، وستظهر لك النتيجة بعد ثوان لكي تعرف إذا نجحت.

نتائج البريفيه

لم تحدد وزارة التهذيب موعد نتائج البريفيه موريتانيا 2023 بعد، ولكن انتشرت بعد التقارير الإخبارية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بنسب النجاح لهذا العام، وقيل بأنها تجاوزت سبعة وعشرون بالمئة مع تحقيق 8.5 كأدنى معدل للقبول ضمن نتائج موريباك كونكور 2023، ونسبة النجاح في منطقة نواكشوط الغربية هي 49.97 بالمئة.

الاستعلام عبر موقع موريباك

يمكن للطلاب الاطلاع على نتائج موريباك كونكور في موريتانيا من خلال موقع موريباك، ويكون هذا باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع موريباك نتائج كونكور

بعد ذلك عليك أن تحدد سنة أولى إعدادي 2023 كمسابقة الدخول لكي تعرف النتيجة

اختر الولاية التي تقيم فيها

اضغط على زر البحث وبعد لحظات قليلة ستتمكن من معرفة النتيجة.

لا بد من الإشارة إلى نقطة هامة وهي أن كل الطلاب ملزمون بتوفير معلومات صحيحة أثناء الاستعلام عن نتائج البريفيه في موريتانيا، وهذا من أجل تفادي حصول أي مشاكل وضمان الحصول على النتيجة الصحيحة، أيضا لا بد من الانتظار لوقت كاف حتى تظهر النتيجة الخاصة بالطالب.

تفاصيل امتحانات كونكور

بعد أن تعرفنا على طريقة استخراج نتائج موريباك كونكور 2023، لا بد من أن نشير إلى أنه قد تقدم عدد كبير من الطلاب للامتحانات في مختلف محافظات موريتانيا، بلغ العدد الإجمالي 47251 مترشح تم توزيعهم على 153 مركز امتحاني، ويوجد ثاثة وستون منها في منطقة نواكشوط، والطلاب يترقبون نتائجهم منذ مدة طويلة بعد مرور شهر على الامتحانات وليس هناك أي مستجدات بهذا الخصوص، ولكن يجب عليهم التحلي بالصبر لأن التصحيح يستغرق وقتا.

لوائح المترشحين 2023

لقد أنهى طلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني منذ مدة قصيرة في شهر يونيو، وعلمت لجان التصحيح على أداء عملها من أجل الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد درجات الطلاب، وقد استغرق الأمر عدة أيام مما يجعل الطلاب في حيرة من أمرهم بسبب تأخر النتائج، لكننا نطمئنهم إلى أنها ستكون متاحة لهم ما قريب، هذا وقد بلغ عدد المترشحين للامتحانات حوالي 47251 مترشح.

وهكذا نصل إلى نهاية مقال نتائج كونكور 2023 موريتانيا، لقد وضحنا لكم كل الخطوات التي ينبغي اتباعها للحصول على النتائج من خلال موقع وزارة التهذيب الذي يقدم الكثير من الخدمات للطلاب وأيضا موقع muribac concour.