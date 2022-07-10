موقع نتائج الصف التاسع سوريا 2022 syria results

تستعد وزارة التربية السورية للإعلان عن نتائج التعليم الأساسي على موقع نتائج الصف التاسع سوريا 2022، ومن المترقب أن يكون هذا عما قريب، وسيتم تفعيل رابط نتائج التاسع سوريا 2022 moed gov sy، مع العلم بأنه ليس البوابة الوحيدة التي ستعرض نتائج التاسع 2022 حسب الاسم، فقد وضعت الوزارة تطبيق لعرض النتائج ويمكن تحميله على هواتفكم للحصول على النتائج، وسنوضح لكم كيفية الاستعلام عنها من خلال مقالنا هذا، تابعوا معنا.

موقع نتائج الصف التاسع سوريا 2022

ستعرض النتائج على موقع نتائج الصف التاسع سوريا 2022 حسب رقم الاكتتاب، وتعتبر هذه النتيجة من ضمن أبرز النتائج التي يبحث عنها الطلاب لأنها مرحلة مهمة في مسارهم التعليمي، وللاستعلام عنها يجب أن يتبع الطالب أو ولي الأمر ما يلي من الخطوات:

يقوم الطالب بالولوج مباشرة إلى رابط وزارة التربية السورية

بعد ذلك عليه أن يقوم بكتابة الاسم كاملا في الخانة المحددة له

يتعين عليه كتابة رقم الاكتتاب أيضا

في الخطوة الموالية نتائج الامتحانات، ثم يختار نتائج التعليم الأساسي

يختار الطالب المحافظة التي يدرس بها من بين المحافظات المتاحة له

أخيرا ينقر على أيقونة استظهار النتائج لكي يتعرف على نتيجته.

نتائج التاسع 2022 سوريا

يمكن للطلاب استخراج نتائج التاسع سوريا 2022 حسب الاسم من خلال الموقع المخصص للنتائج moed gov sy، وكان الطلاب قد أدوا امتحاناتهم في المواد التالية حسب ما جاء في جدول الاختبارات: اللغة العربية، الفرنسية، الروسية، مادة الاجتماعيات، مادة التفقد، والعلوم العامة والصحة، بالإضافة إلى التربية الدينية، علما بأن الامتحانات دامت لأسبوعين من الثامن والعشرين من مايو حتى الخامس عشر يونيو 2022.

إلى هنا نصل إلى ختام مقال موقع نتائج الصف التاسع سوريا 2022، ووضحنا لكم فيما سبق من الأسطر كيفية استخراج نتائج التاسع 2022 سوريا حسب الاسم بالنسبة لجميع المحافظات على رابط نتائج التاسع moed gov sy.