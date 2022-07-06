مع اقتراب موعد الإعلان عن النتائج يزداد البحث عن موقع نتائج الثالث متوسط 2022 دور اول، وهذا من أجل التعرف على كشوف نتائج الصف الثالث متوسط 2022 في كل محافظات العراق، وقد أنهى الطلاب امتحاناتهم منذ شهر تقريبا، وبعد ذلك بدأت عمليات تصحيح الدفاتر الامتحانية الخاصة بالطلاب في جميع مراكز التصحيح بمختلف المدن، وقد انتهى تصحيح الدفاتر الامتحانية منذ أيام فقط والآن يترقب الطلاب نتائج امتحانات الصف الثالث متوسط، ولم يعد يفصلنا عنها سوى وقت قصير حتى يحصل كل طالب على نتيجته، تفاصيل أكثر سنتطرق إليها في هذا المقال.

موقع نتائج الثالث متوسط 2022 دور اول

يستعلم الطلاب عن موقع نتائج الثالث متوسط 2022 دور اول في العراق لاستخراج نتائجهم في الامتحانات، وهي الاختبارات النهائية، ويمكنهم استخراجها من خلال اتباع مجموعة من الخطوات، وهي كما يلي:

أول خطوة نذكرها لكم هي أن يدخل المستعلم إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراق على الإنترنت

بعد ذلك يدرج الكود المرئي من أجل الدخول للصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع

في الخطوة الموالية يذهب إلى خيار نتائج الصف الثالث متوسط

ثم يكتب رقم المقعد بالامتحان ورقم الهوية الوطنية مع وبيانات أخرى.

أخيرا ينقر على زر الاستعلام عن النتائج وسيحصل على نتيجته ودرجاته في كل المواد التي امتحن فيها.

موقع نتائجنا نتائج الثالث متوسط

حرصت وزارة التربية والتعليم العراق على وضع عدة طرق لاستخراج كشوف نتائج الطلاب، والموقع الآخر المخصص لعرض النتائج نذكر لكم موقع نتائجنا mlazemna results، ويمكنكم استخراج النتائج من خلاله باتباع ما يلي:

أولا: قم بالدخول موقع نتائجنا من أجل الاستعلام عن النتائج results.mlazemna

ثانيا: بعد أن تدخل الصفحة الرئيسية للموقع، سيجد أمامك كل أسامي المحافظات المعنية برفع نتائج الطلاب.

ثالثا: عليك أن تبحث عن المحافظة التي تدرس بها، إن كانت النتائج فيها قد ظهرت ستجد أمامها زر التحميل، اضغط على الأيقونة الخضراء تتمكن من تحميل ملف النتائج.

رابعا: يمكنك الحصول على نتيجتك بالبحث بواسطة الاسم ورقم الجلوس.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقال موقع نتائج الثالث متوسط 2022 دور اول، ويمكنكم الحصول عليها فور ظهورها إما من الموقع الرسمي لوزارة التربية بالعراق epedu.gov.iq، أو على موقع نتائجنا المعتمد لعرض النتائج results.mlazemna.