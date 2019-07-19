موقع نتائج التوجيهي 2019 الأردن الدورة الصيفية ايديويف tawjihi.jo و رابط استخراج نتائج توجيهي وزارة التربية والتعليم

موقع نتائج التوجيهي 2019 الأردن يبحث عنه الآن الآلاف، من طلبة وطالبات الثانوية العامة، والذين ينتظرون بفارغ الصبر ظهور نتيجتهم، منذ انتهاء امتحاناتهم الشهر الماضي، وهم يتابعون أخبار تصحيح أوراق الإجابات، وكيف صارت هذه الأعمال في الكن ترولات، وكيف تمت المراجعة الدقيقة للامتحانات، واليوم قد أعلنت وزارة التربية والتعليم بدولة الأردن، أنه من المقرر اعتماد نتيجة توجيهي الأردن يوم الخميس القادم 25 يوليو، وسوف يعلن بعدها وزير التربية والتعليم، تفاصيل النتيجة ونسب النجاح في التوجيهي، كما سننشر لكم الروابط الرسمية، التي سيتم من خلالها رفع النتيجة لكل الطلاب.

نتائج التوجيهي 2019 الأردن الدورة الصيفية

عقب اعتماد وزير التربية والتعليم الأردني، لنتيجة التوجيهي الأردن 2019، سوف يتم رفع النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم، وسيتمكن جميع الطلبة من الاطلاع على نتيجتهم، عن طريق دخول الموقع، وكتابة الاسم ورقم جلوس الطالب، وعلى الفور ستظهر لهم نتيجتهم.

حيث يستطيع كل الطلبة والطالبات الاستعلام عن النتيجة فور ظهور النتيجة صباح يوم الخميس من هذه الروابط:-

الدخول على هذه الروابط سيكون بالاسم أو رقم الجلوس.