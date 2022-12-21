موقع فضاء أولياء التلاميذ 2022 لاستخراج كشوف النقاط الفصل الأول في الجزائر

وضعت وزارة التربية والتعليم في الجزائر موقع فضاء اولياء التلاميذ 2022 لاستخراج كشف نقاط الفصل الاول، وقد تم استحداثه من أجل مواكبة التطور التكنولوجي في ميدان التعليم، وكذلك من أجل تسهيل الأمور على الجميع، وقبل أن يتم منح عطلة الفصل الدراسي الأول للطلاب سيتمكنون من الاطلاع على نتائجهم من خلال فضاء الأولياء 2022 tharwa education dz الذي يعرض نتائج كل المراحل التعليمية دون استثناء، وفي هذا المقال سنوضح لكم طريقة الاستعلام عن النتائج، كما سنبين لكم طريقة التسجيل في موقع فضاء الاولياء.

موقع فضاء اولياء التلاميذ 2022

يمكن الدخول إلى موقع فضاء اولياء التلاميذ 2022 لاستخراج نتائج الفصل الاول من خلال ما يلي:

أول خطوة هي الدخول مباشرة إلى موقع فضاء الاولياء على الإنترنت بعد ذلك يجب عليك أن تضغط على نتائج أبنائي المتمدرسين، ويمكنك الاطلاع من خلالها على نتائج كل الطلاب المسجلين في حساب ولي الأمر في الخطوة الموالية ينقر على نتائج الفصل الأول أخيرا سيظهر له كشف النقاط الخاص بالطالب، ويمكنه تحميله بصيغة PDF أو طباعته.

تسجيل جديد فضاء الأولياء 2022

من أجل الدخول إلى فضاء الاولياء 2022 لاستخراج كشف النقاط، لا بد من أن يكون لدى كل ولي أمر حساب في الموقع، والتسجيل فيه يكون من خلال اتباع الآلية التالية:

في البداية يتعين عليك الدخول إلى رابط فضاء الاولياء 2022 tharwa.education.gov.dz اختر تسجيل جديد من البوابة الإلكترونية بعد ذلك أضف كل المعلومات المتعلقة بالطالب المتمدرس، والمتمثلة في الاسم واللفب وتاريخ الميلاد مع المستوى الدراسي وغيره، كما يجب أن يضيف رقم التعريف المدرسي الذي يمكنه أخذه من الشهادة المدرسية اطبع الاستمارة التي استخرجتها من الموقع بعد التسجيل، ثم اتجه إلى المؤسسة التي يدرس فيها الطالب وقم بتقدميها للمدير الذي يوافق عليها ويقدم وصل للولي أخيرا سيصبح حساب ولي الأمر في فضاء الأولياء مفعلا ويمكنه الدخول إليه بعد الامتحانات للتعرف على النتائج.

استرجاع كلمة مرور فضاء الاولياء

قد يفقد ولي الأمر كلمة المرور التي تمكنه من الدخول إلى رابط فضاء الأولياء، ويمكنه استرجاعها بكل سهولة من خلال الدخول إلى الموقع والضغط على خيار نسيت كلمة المرور التي يجدها أسفل معلومات الدخول إلى الموقع، بعد ذلك يكتب بريده الإلكتروني الذي سجل به من قبل وستصله رسالة تتضمن رابط إعادة تعيين كلمة مرور جديدة.

بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال قدمنا لكم فيه موضوع موقع فضاء أولياء التلاميذ 2022، والذي يتيح الاستعلام عن نتائج الطلاب الجزائريين من مختلف المراحل التعليمية.