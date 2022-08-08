رسميا.. تم فتح باب موقع تظلمات الثانوية العامة 2022 (وخطوات التقديم)

تم بدأ تقديم التظلمات بدرجات الثانوية العامة 2022 من الطلاب الراغبين في مراجعة إجاباتهم من خلال موقع إلكتروني مخصص من قبل وزارة التعليم وسيستمر العمل حتى 18 أغسطس.

خطوات تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022

التقديم يكون من خلال الرابط الإلكتروني من (هنـــــــــا) وهو الموقع الرسمي الوحيد الذي تنشره وزارة التربية والتعليم.

يختار الطالب الإدارة التعليمية التابع لها.

كتابة رقم الجلوس.

انقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

إدخال بيانات الرقم القومي.

انقر فوق “التحقق من الرقم القومي”.

يعرض تفاصيل درجات الثانوية العامة.

يحدد الطالب مواد التظلم.

يظهر رقم يتم بموجبه دفع قيمة مادة التظلم 300 جنيه.

منافذ تسديد قيمة التظلمات

دفع الرسوم إلكترونيًا في أي من المنافذ التالية: “ممكن نقدي، فوري، ضامن، أمان، سداد، بريد مصر، مصاري”.

المتابعة في الموقع يوميًا لمعرفة تاريخ ووقت الذهاب إلى المقر الرئيسي للكنترول بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

حال تخلف الطالب يسقط حقه في التظلم.

يحق للطالب اصطحاب ولي الأمر فقط.

يرى الطالب ورقة إجابته مقارنة بالصورة الموجودة في ورقة بابل وله الحق في توقيع النتيجة.

ينتظر الطالب نتيجة التظلم.

وجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت موعد بدء الدور الثاني من امتحانات طلاب المرحلة الثانوية عام 2022 والتي ستبدأ في 20 أغسطس وتستمر حتى 30 أغسطس للقسمين الأدبي والعلمي.