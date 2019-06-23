موقع بوابة التعليم الفني fany.moe.gov.eg نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2019 في جميع المحافظات

السيد وزير التعليم المصري الحالي سوف يعتمد نتائج الدبلومات الفنية بكافة الشعب في جميع المحافظات المصرية، خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بحسب أحدي المصادر بداخل الوزارة، بان هناك العديد من الإدارات التعليمية، قد انتهت نهائيا من أعمال تجميع الدرجات لكافة المواد الدراسية بمختلف التخصصات، حيث أضاف المصدر التابع للوزارة بانه يمكن لجميع الطلاب الدبلومات الفنية الاستعلام عن نتائجهم من خلال الدخول على موقع بوابة التعليم الفني الرسمي على شبكة الأنترنت.

موقع بوابة التعليم الفني

بحسب الجدولة الزمنية لخطة وزارة التربية والتعليم، بانه سوف يتم اعتماد النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الدخول على الموقع الرسمي للتعليم الفني gdepexams.emis.gov.eg، من اجل معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بأعمال الدارسة وغيرها من الأمور الأخري، ولكن هناك بوابة موحدة للنتائج اخري عن الرابط السابق، وهي الوحيدة التي تقوم بعرض النتائج أمام جميع الطلاب .

رفقنا لحضراتكم البوابة المصرية للتعليم الفني لاستخراج نتائج الدبلومات فور اعتمادها رسميا، من قبل وزير التربية والتعليم المصري، حيث سيتم الكشف عن نسب النجاح وأسماء الأوائل الطلاب على مستوي الجمهورية، حيث ستعلن النتائج من خلال مؤتمر صحفي يقعده الوزير بداخل ديوان الوزارة بعاصمة جمهورية مصر العربية .

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2019

طلاب الدبلومات الفنية جميعهم يمكنكم الحصول على نتائجهم، من خلال ترك أرقام الجلوس بالتعليقات، وسوف نقوم بإحضار جميع الدرجات لكافة المواد الدراسية، ولكن يفضل من يريد الاستعلام عن نتائجهم، كتابة الاسم الطالب كاملا والشعبة والمحافظة ورقم الجلوس، وحين اعتماد النتيجة سوف نوفر لحضراتكم جميع النتائج بإذن الله تعالي .

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