رابط موقع الأزهر الشريف azhar eg splash الإلكتروني للنتائج نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019

موقع الأزهر الشريف azhar eg splash والذي نتابع معكم من خلال azhar eg splash نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية 2019 حيث عودنا الأزهر الشريف عقد مؤتمر صحفي تعلن من خلاله نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية وبعد نهاية المؤتمر يتم تحميل نتائج الطلاب على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، وجينها يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية من خلال موقع الأزهر الشريف azhar eg education eduresults فقد صرح رئيس الإدارة المركزية للتعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، عن موعد إعلان النتيجة وقد حدد الموعد بأسبوعين بعد نهاية الامتحانات.

فقد صرح الشيخ علي خليل على موقع الأزهر الشريف: أن عملية الامتحانات تسير بشكل طبيعي بدون مشكلات، وأضاف خليل أنه سيتم الإعلان خلال 15 يوم من انتهاء الامتحانات عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الحالي.

موقع الأزهر الشريف azhar eg splash الإلكتروني

لدخول موقع الأزهر التعليمي اضغط هنا صرح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية “الشيخ على خليل”: أن نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية سيتم الإعلان عنها على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية التعليمية عقب نهاية الامتحانات بفترة لا تتجاوز الأسبوعين، وأضاف خليل في تصريحاته إلى انتهاء جميع أعمال تصحيح أوراق إجابة المواد التي تم الانتهاء من تأدية امتحاناتها، وأشار إلى أنه يتم حاليا رصد الدرجات بلجان النظام والمراقبة بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، وأكد خليل أنه قد أصدر تعليماته للقائمين على عملية التصحيح والمراجعة وتقدير الدرجات بضرورة تحرى الدقة الكاملة، والتزام المهنية في تقدير الدرجات، وإعطاء كل طالب حقه، ووضع مصلحة الطلاب نصب أعينهم.

نتيجة الشهادالثانوية الأزهرية azhar.eg 2019 وطرق الاستعلام

من الجدير بالذكر أنه هناك طريقتين لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية وتتلخص في التالي:

الطريقة الأولى للاستعلام عن النتائج



ويمكن التعرف على نتيجة الشهادة الثانويةالأزهرية وذلك من خلال موقع الأزهر الشريف لنتائج الامتحانات، وعند الدخول لموقع نتائج الأزهر هذا، يتم كتابة رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك ثم الضغط على كلمة بحث.

الطريقة الثانية للاستعلام عن النتائج

عن طريق تحميل التطبيق الخاص بنتيجة الإعدادية الأزهرية على الهاتف المحمول، وهو تطبيق خاص ببوابة الأزهر الإلكترونية، بوابة الأزهر الإلكترونية على المحمول، ويمّكن التطبيق الخاص بالبوابة الإلكترونية بالقطاع الأزهري التعرف على النتيجة من خلال الهاتف المحمول.

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الآن رابط الموقع الرسمي للأزهر الشريف || أخبار نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية العام الدراسي 2018/2019 موقع الأزهر التعليمي الرسمي

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