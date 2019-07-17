“تنسيق الجامعات 2019″ موعد وطريقة تسجيل الرغبات لـ”المرحلة الأولى”

فتح باب التقديم لتسجيل الرغبات لـ” تنسيق الجامعات 2019″ الخاصة بـ”المرحلة الأولى” يوم الأحد الموافق 21/7/2019 وقد حددت فترة انتهاء التسجيل في الخميس الموافق 25/7/2019 وذلك بناءاً على تصريح وزارة التربية والتعليم وتم توضيح الحد الأدنى لدرجات “القبول في الجامعات” على النحو التالي:

أولا: “علمي” 398 درجة بنسبة 97.07 في المئة

ثانياً: “هندسي” 389.5 درجة بنسبة 95 في المئة

ثالثاً: “أدبي” 329 درجة بنسبة 80 في المئة

طريق تسجيل رغبات “المرحلة الأولى للتنسيق”

الطريقة الأولى: تتم عمليات التسجيل بطريقة إلكترونية على الموقع الخاص بالتنسيق وهي خدمة يقدمها الموقع مجانية تماما

على مدار الـ 24 ساعة ومن مميزات هذه الطريقة سهولة وتيسير تسجيل رغبات “تنسيق الجامعات” وأيضا توفير الوقت والذهاب والعودة من وإلى الجامعات وخاصة للمغتربين.

الطريقة الثانية: من خلال معامل الكمبيوتر بجميع الجامعات المصرية حيث حددت المدة الزمنية للتسجيل في هذه المعامل بداية من الساعة التاسعة صباح يوم الأحد وحتى الثالثة عصرا يومياً خلال الفترة المحددة.