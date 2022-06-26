موعد وشروط ورابط التقديم لمسابقة التربية والتعليم لتعيين30 الف معلم

زف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خبرًا سعيدًا للكثيرين معلنًا بدء التقديم لمسابقة التربية والتعليم للتعاقد مع 30 ألف معلم مساعد، بدءًا من 2 وحتى 24 يوليو المقبل، وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي يدير من خلالها الجهاز جميع مراحل المسابقة، والتي ستكون حلقة الوصل بين الجهاز والمتقدمين، لإخطارهم بمراحل مسابقة التربية والتعليم.

كان ذلك أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي التابع للجهاز، بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز.

شروط التقديم لمسابقة التربية والتعليم

_يجب أن يكون المتقدم لمسابقة التربية والتعليم حاصلا على مؤهل جامعي.

_يجب أن يمتلك المتقدمين لغير خريجي كليات التربية شهادة الدبلومة الفنية

_لا بد من وجود شهادة ميلاد مميكنة

_وجود “فيش وتشبيه” موجه إلى وزارة التربية والتعليم بتاريخ حديث.

_ أن يكون المتقدم لديه دورات في التحول الرقمي

_ يضغط المتقدم على رابط التقديم

_ وبعدها يتم الضغط على أيقونة الوظائف والتي ستظهر جميع إعلانات الوظائف المتوفرة في هذا التوقيت.

_ وبعد ذلك يتم اختيار المتقدم وظائف وزارة التربية والتعليم، وتحديد المادة والمحافظة المطلوب التعيين عليها.

_إدخال كافة البيانات والمستندات المطلوبة

_وتشمل: العمر، المؤهل، التقدير، والشهادات الدالة على ذلك والموقف من الخدمة العامة، وسابقة الخبرات”

_ ويضغط المتقدم على إتمام التسجيل

الأعداد المطلوبة لمسابقة التربية والتعليم

وحددت الوزارة الأعداد المطلوبة من كل محافظة لمسابقة التربية والتعليم وهي كالأتي:

– محافظة القاهرة 1572 معلم.

– محافظة الشرقية 1477 معلم

– محافظة البحيرة 1419 معلم.

-محافظة قنا 1387 معلم.

– محافظة القليوبية 1005 معلم.

– محافظة الدقهلية 958 معلم.

– محافظة سوهاج 906 معلم.

– محافظة الجيزة 882 معلم.

– محافظة كفر الشيخ 624 معلم.

– محافظة المنوفية 581 معلم.

– محافظة الأقصر 574 معلم.

– محافظة أسوان 529 معلم.

– محافظة الإسكندرية 473 معلم.

– محافظة المنيا 379 معلم.

– محافظة بورسعيد 354 معلم.

– محافظة أسيوط 342 معلم.

– محافظة السويس 328 معلم.

– محافظة بني سويف 309 معلم.

– محافظة مطروح 182 معلم.

– محافظة البحر الأحمر 181 معلم.

– محافظة الفيوم 149 معلم.

– محافظة الغربية 136 معلم.

– محافظة دمياط 113 معلم.

– محافظة الإسماعيلية 98 معلم.

– محافظة شمال سيناء 80 معلم.

– محافظة جنوب سيناء 77 معلم.

– محافظة الوادي الجديد 72 معلم.