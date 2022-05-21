تعرف على موعد وشروط التقديم على مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2023/2022

محمد الكحكي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سوف يكون متاح التسجيل لتقديم أوراق الطلاب الجدد لمرحلة رياض الأطفال والمدارس الإبتدائية للعام الدراسي 2023-2022 بدءاً من يوم 1 من شهر يونيو 2022 وذلك من خلال موقع وزارة التعليم حتى يوم 30 من نفس الشهر وتلك الخطوة إلزامية قبل التوجه لإستكمال باقي الأوراق والمستندات في المدارس التي سوف يتم الإعلان عن القبول بها بعد التقديم اونلاين في مدارس اللغات الرسمية والمدارس الحكومية.

تعرف على موعد وشروط التقديم على مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2023/2022 2 21/5/2022 - 3:25 م

شروط التقديم ورابط التسجيل لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية:

  • التوجه أولاً إلى موقع وزارة التعليم وإنشاء حساب خاص لولي الأمر وإضافة الرقم القومي ورقم تلفون صالح والعنوان https://moe.gov.eg/.
  • إدخال إسم الطالب ونوعه وتاريخ الميلاد.
  • إختيار الإدارة التعليمية التابعة لمحل السكن.
  • تسجيل أسامي المدارس الراغب في الالتحاق بها.
  • يجب أن لا يقل سن المتقدم لمرحلة رياض الأطفال عن 5 سنوات.
  • أما لمرحلة الابتدائية يجب أن لا يقل سن المتقدم عن 6 سنوات.

تعرف على موعد وشروط التقديم على مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2023/2022 1 21/5/2022 - 3:25 م

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الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم الملف لدى المدرسة المقبول بها الطالب:

  • شهادة ميلاد حديثة كمبيوتر بالعلامة المائية أصل وثلاث3 صور منها.
  • أربع 4 صور فوتوغرافية مقاس 4×6 تظهر جميع تفاصيل وجه الطالب.
  • استمارة التسجيل الإلكتروني.
  • دفتر التأمين الصحي الخاص بالطالب مختوم وعليه الطوابع من مكتب الصحة.
  • صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر سواء الأب أو الأم سارية.
  • يجب إرفاق إيصال كهرباء أو مياه باسم ولي الأمر لإثبات محل السكن.
  • ملف ورق أبيض يتم بيعها في المكتبات يوضع به جميع الأوراق.
  • شراء طابع مهن تعليمية بقيمة 1 جنيه مصري وطابع مشروعات بقيمة 10 جنيه من مكتب بريد.
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محمد الكحكي

حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الأسكندرية
كاتب محتوى لدى بعض المواقع الألكترونية ومن أهتماماتي متابعة أحدث السيارات والأخبار المحلية والعالمية مقيم بدولة قطر .


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2 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    مصطفى ياسر محمد محمد شعبان 2827

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  2. الغةالكلزية يقول

    الغةالكليزية

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