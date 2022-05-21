تعرف على موعد وشروط التقديم على مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2023/2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سوف يكون متاح التسجيل لتقديم أوراق الطلاب الجدد لمرحلة رياض الأطفال والمدارس الإبتدائية للعام الدراسي 2023-2022 بدءاً من يوم 1 من شهر يونيو 2022 وذلك من خلال موقع وزارة التعليم حتى يوم 30 من نفس الشهر وتلك الخطوة إلزامية قبل التوجه لإستكمال باقي الأوراق والمستندات في المدارس التي سوف يتم الإعلان عن القبول بها بعد التقديم اونلاين في مدارس اللغات الرسمية والمدارس الحكومية.

شروط التقديم ورابط التسجيل لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية:

التوجه أولاً إلى موقع وزارة التعليم وإنشاء حساب خاص لولي الأمر وإضافة الرقم القومي ورقم تلفون صالح والعنوان https://moe.gov.eg/.

إدخال إسم الطالب ونوعه وتاريخ الميلاد.

إختيار الإدارة التعليمية التابعة لمحل السكن.

تسجيل أسامي المدارس الراغب في الالتحاق بها.

يجب أن لا يقل سن المتقدم لمرحلة رياض الأطفال عن 5 سنوات.

أما لمرحلة الابتدائية يجب أن لا يقل سن المتقدم عن 6 سنوات.

الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم الملف لدى المدرسة المقبول بها الطالب: