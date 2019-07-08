موعد وروابط نتيجة الثانوية العامة 2019

أبنائي طلبة وطالبات شهادة الثانوية العامة، أيام قليلة ويتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة الدور الأول لعام 2019، حيث أعلن خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ورئيس امتحانات الثانوية العامة هذا العام، عن الموعد النهائي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2019، بعد أن أعلنت كنترولات الثانوية العامة عن قرب الانتهاء من أعمال التصحيح لمختلف المواد الدراسية، حيث يتم اعتماد نتيجة كل مادة دراسية على حدة بعدما يتم الانتهاء من أعمال تصحيحها.

موعد ورابط نتيجة الثانوية العامة 2019:-

أكد خالد عبد الحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة بأنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة أوائل الاسبوع المقبل وذلك بعد أن تنتهي كنترولات الثانوية العامة من أعمال المراجعة ورصد الدرجات وتحديد أسماء الطلاب الأوائل في كل شعبه من الشعب الثلاث العلمي علوم والرياضة والأدبي، ثم يتم بعدها رفع نتيجة الثانوية العامة على رابط بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم لكي يستطيع الطالب معرفة نتيجته برقم الجلوس، وعادة ما يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة على المواقع الالكترونية للصحف الكبري مثل اليوم السابع ومصراوي وغيرها من المواقع الإلكترونية الأخرى والتي تتميز طريقة عرض نتيجة الثانوية العامة بها هو معرفة ترتيب الطالب من بين الطلاب الناجحين سواء على مستوى الجمهورية والإدارة التعليمية والمدرسة.

كذلك فإننا على أتم الاستعداد لمساعدتكم فى معرفة نتيجة الثانوية العامة 2019 فقط أترك تعليق يتضمن الاسم ورقم الجلوس وسوف نقوم بالرد بعرض النتيجة.

ونتمني لجميع طلبة وطالبات الثانوية العامة التوفيق والنجاح وتحقيق أحلامهم فى الالتحاق بدراسة مجال معين.