موعد وخطوات تسجيل استمارة امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 والرسوم والمستندات المطلوبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عن فتح باب التسجيل لاستمارات امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وذلك بدءاً من غدٍ الأحد الموافق 14 يناير 2024. في هذا المقال، سنتعرف سويًا على رابط التسجيل وأهم الخطوات والشروط المطلوبة.

الأوراق المطلوبة أثناء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

في البداية، يجب أن يكون لدى الطالب شهادة الميلاد الخاصة به من أجل مراجعة الاسم والرقم القومي، كما يجب أن يكون الاسم رباعيًا.

يجب أن يكون مع الطالب صورة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

يتم كتابة اسم الطالب رباعيًا أسفل الصورة وخلفها وفقًا لما هو موجود في شهادة الميلاد.

يجب على الطالب أن يتأكد من أن كل البيانات الواردة في الأوراق الخاصة به صحيحة 100%، مثل الاسم والشعبة واللغة الثانية والديانة وكل التفاصيل.

يجب أن يوقع الطالب وولي أمره على الأوراق المرفقة مع استمارة الثانوية العامة.

كم رسوم تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024؟

وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن رسوم استمارة الثانوية العامة 2024 تبلغ 210 جنيهاً على النحو التالي:

• 200 جنيه رسوم خامات ومستلزمات الامتحانات.

• 10 جنيهات رسوم إضافية للطلاب المتقدمين للمرة الأولى أو الثانية.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

كما ذكرنا في المقدمة، يبدأ فتح باب التسجيل غدًا الأحد 14 يناير 2024 من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وللتسجيل يدويًا، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الوزارة.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

التوجه إلى اختيار التقدم لامتحانات الثانوية العامة.

الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

كتابة البريد الإلكتروني الموحد وتسجيل الدخول في الموقع.

كتابة كلمة المرور الخاصة بك.

هنا ستظهر لك الاستمارة مدون عليها البيانات المطلوبة.

قم بملء البيانات المطلوبة وحاول أن تكون البيانات صحيحة ولا يوجد بها أخطاء إملائية.

قم برفع جميع المستندات المطلوبة بشكل صحيح.

في النهاية، اضغط على حفظ وقم بطباعة الاستمارة وبعد ذلك قم بتسليمها إلى المدرسة.