موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

بدأ العد التنازلي لنهاية العام الدراسي الحالي، حيث يقوم طلاب المراحل الدراسية المختلفة بأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني (الترم الثاني). ومن جانبهم، يسعى الكثير من الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفة موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني في محافظة البحيرة وباقي المحافظات المصرية.

ويتوجه أكثر من 112 ألف طالب وطالبة من طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، سواء في التعليم النظامي أو في المنازل. وقد حصل 76.5٪ منهم على نسبة نجاح في الفصل الدراسي الأول.

سيبدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الأحد الموافق 14 مايو، حيث يؤدون امتحاناتهم في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية. وتستمر الامتحانات حتى يوم السبت الموافق 20 مايو، حيث يؤدون امتحاناتهم في مادة اللغة الإنجليزية.

ومن المقرر صدور نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة للترم الثاني عام 2023، وستكون المواد الأساسية المؤثرة في المجموع هي مادة اللغة العربية بواقع 40 درجة، في حين تصل نتيجة اللغة الإنجليزية إلى 30 درجة.

وبالنسبة للمواد الأخرى، فإن نتيجة مادة الدراسات الاجتماعية في الترم الثاني تمثل 20 درجة، في حين تمثل مادة الرياضيات 30 درجة، ومادة العلوم 20 درجة. ويبلغ إجمالي عدد درجات الطالب في الترم الثاني 140 درجة.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

تُجرى عمليات تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة مباشرة بعد انتهاء الطلاب من أداء امتحاناتهم، ومن المتوقع أن يستغرق التصحيح هذا الموسم أسبوع إلى 3 أسابيع كأقصى تقدير، وذلك حسب عدد الطلاب في المحافظة وعدد المراكز التصحيحية المتاحة. وبناءً على ذلك، من المتوقع أن تُعلَن نتيجة الشهادة الإعدادية في النصف الأول من شهر يونيو عام 2023.