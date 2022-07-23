موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 ومتى تبدأ امتحانات الدور الثاني
لقد انتهى طلاب الثانوية العامة منذ أيام من تأدية الامتحانات النهائية، وفي انتظار أن يتم تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة من قبل وزارة التربية والتعليم، وفي فترة الامتحانات كان يتم إتباع الإجراءات المحددة من قبل وزارة التعليم ووزارة الصحة في جميع اللجان حرصًا على سلامة الطلاب.
موعد نتيجة الثانوية العامة
أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر على أن موعد ظهور النتيجة سوف يكون في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس، وذلك وفقًا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أي أنه لم يتبقى سوى أسبوعين على ظهور النتيجة حيث يتم بذل الكثير من الجهد في مراجعة الامتحانات والتصحيح والتدقيق لإظهار النتيجة في أسرع وقت ممكن لتبدأ مرحلة التنسيق لطلاب الثانوية العامة للكليات.
وبعد ظهور النتيجة فسوف يتم الإعلان على جدول الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة على مدار شهر أغسطس أيضًا، وبعض المصادر قد وضحت على أن الامتحانات للدور الثاني سوف تبدأ في الـ 20 من أغسطس والتي سوف تستمر لمدة 10 أيام لتنتهي في 30 أغسطس وفقًا لجدول محدد.
موعد بدء التظلمات للطلاب
بالنسبة إلى التقديم على التظلمات فإنه سوف يتم وفقًا لشروط محددة، وذلك بعد ظهور نتائج الطلاب بمدة 15 يومًا من ثاني أيام ظهور نتيجة الثانوية العامة، وتتمثل هذه الضوابط فيما يلي:
- يقوم الطالب بدفع رسوم على إعادة التصحيح والتي تتمثل في 300 جنية لكل مادة سوف يتقدم بها الطالب.
- وهذه الرسوم يتم تقديمها إلى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
- إذا تم قبول التظلم الذي قدمه الطالب فإنه يذهب إلى مقر التقدير المركزي مع ولي أمره في موعد محدد.
- ممنوع تمامًا أن يحضر الطالب مع معلمه.
- يقدم الطالب صورة من بطاقة الرقم القومي الخاص به والخاصة بولي أمره أيضًا.
- بعدها يتم إحضار نموذج الإجابة والبابل شيت الخاص بالطالب ويقوم بمقارنة الإجابات.
- إذا تم بالفعل إجراء أي تعديلات في درجات الطالب فإنه في هذه الحالة يتم إبلاغ الطالب بالدرجات الخاصة به.
- ويمكنه استعادة الرسوم الخاصة به من جديد.
- عند التصحيح يقوم الطالب بتجميع الدرجات والكتابة في الملاحظات.