موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 ومتى تبدأ امتحانات الدور الثاني

لقد انتهى طلاب الثانوية العامة منذ أيام من تأدية الامتحانات النهائية، وفي انتظار أن يتم تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة من قبل وزارة التربية والتعليم، وفي فترة الامتحانات كان يتم إتباع الإجراءات المحددة من قبل وزارة التعليم ووزارة الصحة في جميع اللجان حرصًا على سلامة الطلاب.

موعد نتيجة الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر على أن موعد ظهور النتيجة سوف يكون في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس، وذلك وفقًا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أي أنه لم يتبقى سوى أسبوعين على ظهور النتيجة حيث يتم بذل الكثير من الجهد في مراجعة الامتحانات والتصحيح والتدقيق لإظهار النتيجة في أسرع وقت ممكن لتبدأ مرحلة التنسيق لطلاب الثانوية العامة للكليات.

وبعد ظهور النتيجة فسوف يتم الإعلان على جدول الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة على مدار شهر أغسطس أيضًا، وبعض المصادر قد وضحت على أن الامتحانات للدور الثاني سوف تبدأ في الـ 20 من أغسطس والتي سوف تستمر لمدة 10 أيام لتنتهي في 30 أغسطس وفقًا لجدول محدد.

موعد بدء التظلمات للطلاب

بالنسبة إلى التقديم على التظلمات فإنه سوف يتم وفقًا لشروط محددة، وذلك بعد ظهور نتائج الطلاب بمدة 15 يومًا من ثاني أيام ظهور نتيجة الثانوية العامة، وتتمثل هذه الضوابط فيما يلي: