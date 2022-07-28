موعد نتيجة الثانوية العامة 2022.. ورابط الاستعلام برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022، تشغل بال العديد من أولياء الأمور وطلاب الثانوي، لمعرفة النتيجة والاطمئنان على مستقبلهم بعدما صرحت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم بقرب الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات حتى يحصل كل طالب على حقه كاملا.

موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022، مشيرًا إلى أنها سوف يتم اعتمادها في الأسبوع الأول من أغسطس، على أن يتم الإعلان في المدارس ثاني يوم.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن فور اعتماد نتيجة الثانوية العامة ستظهر على موقع وزارة التربية والتعليم، ويتم كتابة رقم الجلوس، والضغط على إظهار النتيجة لمعرفة نتيجة الطلاب وأي كلية سيلتحق بها.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2022

من جانبه أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة تقترب من مؤشرات ونتيجة العام الماضي، مشيرا إلى أن الغش لن ينفع الغشاشين على جانب أنه انتهى عصر المجاميع المبالغ فيها مثل 100%.

رسالة وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة

وطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، من اختراق نتيجة الثانوية العامة والتعديل فيها، خاصة من يدعي القدرة على تعديل النتيجة، موضحا أنه هؤلاء الأشخاص محتالين يجيدون الاحتيال والنصب على طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، قائلا: أعمال التصحيح تتم في جو يتسم بالشفافية ومؤمنة بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأحد احتراق النتيجة قبل إعلانها”.

وحذر الدكتور طارق شوقي من الانسياق وراء هؤلاء المحتالين، مؤكدًا للجميع أن جميع حقوق طلاب الثانوية العامة محفوظة سواء في أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة أو من خلال النتيجة”.