موعد نتيجة الثانوية العامة 2019 وطريقة معرفة نتيجتك من خلال رقم الجلوس

يترقب الكثير من الطلاب موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة بفارغ الصبر ومع نهاية إمتحانات الصف الثالث الثانوي والكثير من الطلاب تترقب موعد إنهاء التصحيح والإعلان عن النتجية من خلال رقم الجلوس وهناك العديد من التصريحات التي تفيد بـ إنتهاء الكنترولات من تصحيح العينات العشوائية ومن المرجح أن تنتهى خلال الأيام القليلة المقبلة من التصحيح الكامل لجميع الإمتحانات.

النتيجة العشوائية للثانوية العامة 2019

وقد صرح خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية أسفرت عن نجاح 17 ألفاً و260 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 98.7%.

نسبة النجاح في الثانوية العامة 2019 وقد ذكر أن نسبة النجاح في الثانوية خلال هذا العام الحالي تتعدي 73%، لتكون أعلى من العام الماضي، وهذا وفقًا لما قالتة مصادر مسئولة من وزارة التربية والتعليم والمؤشرات الأولية.

طريقة معرفة النتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

قم بالدخول إلي موقع وزارة التربية والتعليم “هنا“ اضغط على مركز المعلومات سيظهر لك لينك ويمكنك الدخول مباشرة من “هنا” ثم الدخول على بوابة الثانوية العامة “هنا“.

وعند إعتماد نتيجة الثانوية العامة وظهورها سوف يتم الإعلان عنها من خلال موقع نجوم مصرية في قسام أخبار التعليم في الموقع كل ماعليك هو متابعة الموقع كل فترة والأخري حتي تتعرف علي موعد الظهور وطريقة الحصول عليها من خلال رقم الجلوس