موعد نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس من موقع الوزارة الرسمي

إنتهى ماراثون إمتحانات الثانوية العامة الذي قد بدأ منذ اليوم الثامن من شهر يونيو الماضي من العام الجاري وإستمر حتى أمس، حيث إخُتتم بالرياضيات الشعبة العلمية لطلابه الذين أدوا إمتحان الجبر والهندسة الفراغية، وقد جاء في متناول الطالب المتوسط كما جاءت أيضاً باقي الإمتحانات كذلك لهذا العام.

ومن المحافظات التي أبدت عن مدى سعادتها هى محافظة القليوبية، والتي غمرت الفرحة عيون طلابها؛ بعدما إنتهوا من المرحلة الثانوية بكل ما فيها من قلق وتوتر وتعب وإرهاق، ليتوجهوا لمرحلة أخيرة ألا وهى مرحلة الجامعة، وقد أشار وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور “طه عجلان” على أنه لم يكن هناك شكاوى.

وفي محافظة الشرقية لم يكن هناك حالات غش سوى حالاتان فقط، بينما في الدقهلية أعرب الطلاب عن مدى سعادتها ولم يكن هناك أي خلافات أو مشكلات، بينما في بني سويف قد كانت هناك حالة ضبط لثلاثة أجهزة مجمول لثلاثة ممتحنين، وقام أحد الطلاب بتمزيق 4 ورقات إجابة.

وفي محافظة البحيرة، شهد المراقبين حالة لطالبة ممتحنة كادت أن تنتحر بتناولها بعض الأقراص السامة لحفظ الغلال، والتي قد إبتلعتها قبل الإمتحان، ولكن تم إسعافها بعد وصولها إلى المستشفى.

وقد صرح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي خلال مؤتمر صحفي حول إمتحانات الثانوية العامة الدور الأول، أنها قد مرت على ما يرام ولم يحدث حالات تسرب الإمتحانات كما كانت تحدث من قبل، مشيراً بأن الإمتحانات هذا العام قد شارك فيها 669.749 طالب وطالبة على أنحاء الجمهورية، وطلاب الدمج والحالات الخاصة 1208 طالب وطالبة، وعدد 192 من المكفوفين، و373 من الطلاب STEM.

واستكمل الدكتور شوقي، على أن هناك حالات تعدي على المراقبين والملاحظين وتم ممارسة الغش الجماعي بالقوة في بعض اللجان، ولكن تم إرصاد أولئك الطلاب وجاري إتخاذ أشد الإجراءات القانونية حيال ذلك الأمر؛ لأن المعلم لابد أن يحترم ولا يهان وتمس كرامته.

وبلغت حالات الغش 976 حالة على كافة محافظات الجمهورية، وتنوعت ما بين تمزيق ورقة الإمتحان، وما بين ممتحن أدي الإمتحان بدلاً منه أحداً أخر، ومنهم من إعتدى على المراقبين، وبعضهم قاموا بتصوير الإمتحان ونشره على مواقع التواصل الإجتماعي، وهكذا.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2019

وفي ختام ذلك الأمر، أشار نائب رئيس عام إمتحان الثانوية العامة ومدير عام الإدارة العامة للإمتحانات “الدكتور خالد عبد الحكيم”، أن لجان التصحيح قد قطعت شوطاً ليس بالقليل في العينة العشوائية لأوراق الإمتحانات، ومن المتوقع أن النتيجة ستكون في اليوم الـ 18 من شهر يوليو الجاري.