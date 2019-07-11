نتيجة الثانوية العامة 2019 الأحد المقبل من خلال موقع وزارة التربية، والتعليم

كشفت الصحف الصادرة اليوم في مصر عن انتهاء مرحلة تصحيح بوكليت جميع مواد الثانوية العامة، وجاري الآن مراجعة جميع درجات الطلاب تمهيدا لرصدها بشكل نهائي، ولذلك يتسائل الآن الكثير من الطلاب عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة في مصر، وقد أعلنت وزارة التربية، والتعليم في بيان رسمي عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019، وسيتم ذلك من خلال مؤتمر صحفي يقدم فيه الوزير إحصاءات للصحفيين في مصر، وأسماء الأوائل، ونسب النجاح، والسقوط في كل المواد.

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة

شاهد الكثير من أولياء الأمور مساء أمس منشورات منتشرة بقوة على موقع فيس بوك تشير إلى عدد الأوائل في كل محافظة، وهذا ما جعل وزارة التربية، والتعليم تصدر بيان رسمي للكشف فيه عن حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة، وقد نفت الوزارة بشكل قاطع كل ما تم نشره على فيس بوك، وقالت في بيانها الرسمي أن كل ما تم نشره هي إشاعات الغرض منها إثارة إرتباك ولي الأمر، والطالب، كنترول الثانوية العامة لا يمكن إختراقه، وتسريب النتيجة من خلاله، وقالت الوزارة أنه يتم اختيار أعضاء الكنترول بعناية شديدة.

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية، والتعليم عن أن نتيجة الثانوية العامة 2019 سيتم الإعلان عنها يوم الأحد القادم عبر موقع وزارة التربية، والتعليم، وسيكون ذلك باستخدام رقم جلوس الطالب فقط، وسيتم الإعلان يوم السبت عن نتائج أوائل الثانوية من خلال مؤتمر صحفي لوزير التربية، والتعليم.