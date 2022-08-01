تصريحات جديدة من وزير التعليم بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2022.. فيديو

أشار منذ قيل وزير التربية والتعليم الدكتور “طارق شوقي” إلى موعد نتيجة الثانوية العامة 2022، وذلك بعد تداول العديد من الأخبار والمعلومات الغير صحيحة التي تؤكد على اعتماد النتيجة، وأنها سوف تظهر خلال ساعات، مؤكداً للجميع أن درجات الرأفة التي يحصل عليها طلاب الثانوية العامة لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.

موعد نتيجة الثانوية العامة

وأضاف الوزير من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي “أحمد موسى”، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية المصرية، مساء اليوم الاثنين الموافق 1 أغسطس 2022، أن شائعات العام الماضي يتم تكرارها الآن مثل العام الماضي، مناشداً الجميع بعد الانسياق وراء تلك الشائعات.

لا داعي للتوتر

وأكد وزير التعليم أن موعد نتيجة الثانوية العامة من يوم 1 وحتى يوم 7 من أغسطس الجاري 2022، وأنه لا داعي للتوتر، وأنه لا صحة لم يتم تداوله عن نسب النجاح والتنسيق خلال هذه الفترة، مؤكداً أن ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية غير صحيح ولا مرجعيه له.

تحذير هام من الوزير

وناشد وزير التعليم جميع الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، وضرورة الحصول على المعلومات من القنوات والمواقع الرسمية التابعة لوزارة التعليم والحكومة المصرية، موضحاً أنه يوجد بعض البرامج والمواقع التي تروج الشائعات التي لا أساس لها من الصحة.

يهمك أيضاً:

قائمة المنقولات الزوجية أصلها يهودي.. ومتى بدأت؟ ومحتويات أقدم قائمة في مصر

وحذر “شوقي” من المعلومات الخاطئة التي لا مرجعيه لها، والتي تثير قلق أولياء الأمور والطلاب، وأن ما يتم تداوله بشأن نسب النجاح والتنسيق لا أساس له من الصحة، ويجب على الجميع الحذر منها.