موعد نتيجة الثانوية الازهرية 2022 وخطوات الاستعلام إلكترونيًا

لقد تم الإعلان رسميًا من قبل قطاع المعاهد الأزهرية على موعد بداية العام الدراسي القادم، والذي سوف يكون في 24 سبتمبر 2022، وبعد أن انتهى الطلاب من تأدية الامتحانات فلقد زاد معدل البحث لمعرفة موعد نتيجة الثانوية الازهرية وموعد امتحانات الدور الثاني التي سوف نعرضها لكم بشكل مفصل في الأسطر القادمة.

موعد نتيجة الثانوية الازهرية

لقد أعلنت الجهات المختصة على أن ظهور نتائج الأزهر سوف يكون في نهاية شهر يوليو الجاري، أي أنه لم يتبقى سوى أيام على موعد ظهور النتائج التي ينتظرها الطلاب وذلك بعد أن تم التصريح على الانتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق ورصد الدرجات، كما تم الإعلان على أن موعد امتحانات الدور الثاني في 20 أغسطس.

الرابط الرسمي لإعلان النتائج

تزامنًا مع اقتراب موعد ظهور النتائج التي لم يتبقى لها سوى أسبوع واحد فقط، حيث أن النتائج وفقًا للموعد المحدد سوف تظهر في نهاية شهر يوليو 2022، مما زاد من معدل البحث لمعرفة الرابط الرسمي للاستعلام على النتائج بمجرد أن يتم الإعلان عنها مباشرة وذلك من خلال الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية الرسمية مباشرة للاستعلام على النتيجة يعتبر واحد من الخدمات المتنوعة التي يتم عرضها على الموقع إلكترونيًا تسهيلًا على الطلاب.

خطوات الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة

للاستعلام على نتيجة الثانوية العامة فإن هذا يتم من خلال الدخول على الموقع الرسمي مباشرة وإتباع خطوات التسجيل بمجرد أن يتم الإعلان لاسميًا من قبل الجهات المختصة على ظهور النتائج، وأصبح الاستعلام على النتائج يتم إلكترونيًا تسهيلًا على الطلاب، والتي تتمثل في الخطوات الآتية:

في البداية قم بالدخول على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة نتائج الطلاب.

ثم قم بإضافة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

في الخطوة التالية اضغط على الاستعلام على النتائج وسوف يتم إظهارها على الفور.

موعد بداية الدراسة

بالتنسيق بين قطاع المعاهد الأزهرية وبين وزارة التربية والتعليم في مصر فلقد تم الإعلان رسميًا على موعد بداية الدراسة وفقًا لخطة محددة، والتي سوف تبدأ في 24 سبتمبر 2022، وموعد نهاية الدراسة في 8-6-2023.