موعد نتيجة أولى ثانوي النظام الجديد 2019

خاض معظم طلاب الصف الأول الثانوي نظام جديد للامتحانات هذا العام 2019/2018م، حيث قاموا بأدائها على التابلت لأول مرة في المنظومة التعليمية الحديثة، وأبدى العديد من الطلاب سعادتهم بالتجربة الجديدة بينما تحفظ بعض الطلاب وأولياء الأمور على الطريقة الجديدة للامتحانات مبررين ذلك بعدم تدريب الطلاب بشكل كافٍ عليها قبل خوضها .
والان يترقب طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم نتيجة الامتحان الإلكتروني على التابلت، حيث بدأت عمليات التصحيح الإلكتروني بمجرد الانتهاء من أداء امتحان المادة، ومن المنتظر أن يتم إعلان نتائج الصف الأول خلال ساعات من الآن، على موقع وزارة التربية والتعليم لأول مرة، حيث كانت تكتفي بإظهار نتائج الشهادات العامة فقط .
رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019
انهى طلاب الصف الأول على مستوى الجمهورية الامتحان في جميع المواد المقرره لهذا العام، وكان معظمها على التابلت المدرسي، وذلك في الأول من يونيو 2019م، والتي كانت قد بدأت في 19 مايو 2019م، وكانت في مستوى الطالب المتوسط، والمؤشرات تؤكد أن النتائج مبشرة، ويستطيع جميع الطلاب التعرف على نتائجهم بمجرد ظهورها بالخطوات التالية :
- الدخول على موقع lms
- الضغط على أيقونة رسائل الوزارة .
- فتح رسالة النتائج .
- تظهر النتيجة مفصلة بالمواد والمجموع الكلي .
أو من خلال موقع الوزارة من الرابط التالي : ( اضغط هنا ) .
موتمر صحفي يوم الاثنين لإعلان نتيجة أولى ثانوي :
تعقد وزارة التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفياً، الاثنين الموافق 23 يونيو 2019؛ لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018 / 2019 ، بعد فترة انتظار من الطلاب وأولياء أمورهم وصلت إلى شهر تقريبًا، حيث أدى الطلاب الامتحانات على التابلت في الفترة من من 19 مايو إلى 1 يونيو الماضي .
التعليقات
يا جماعة اللي مش عارف يسجل ايه عند دخوله علىlms الخطوات كالتالي افتح lmsواضغط تسجيل الدخول ثم يوجد ورقة قد تم تسليمها في أول الترم مع التابلت مكتوب عليها كلمة المرور الخاصة باستلام التابلت منها اكتب البريد الالكتروني وكلمة السر
هل يوجد ارساب
انا دخلت علي موقع lms وكل ما ادخل علي الموقع واختار رسائل الوزارة يظهر لي لا توجد مواد إخبارية جديدة العمل ايه حرام ده
بقالكو شهر بتقولو النتيجه هتظهر انهارده ومفيش حاجه
ايه ده بقي بتقولو هتظهر انهارده ومفيش حاجه والكلام ده بقاله شهر
🔊📣📢🔔عاوزة النتيجه
هي النتيجه ظهرت ولا لسه ارجو الرد عشان بجد اعصابنا مش متحمله
يعني ها تظهر النهارده ولا لا الرجا ء الرد
مش باين
انا مش عارفه افتح اسجل عليه
انا مش عارفه افتح ال lms ولا اسجل عليه
نتيجة هتظهر امتي يا جماعة
علاء عبد الرحمن محمد تركي من الاقصر / رقم الجلوس ٤٠
٢٠٤ محافظه القاهرة إدارة حلوان مدرسة عذبة الوالد ة الثانوية بنات
انا علاء ابراهيم مش عارف افتح من النتيجه عشان عملت ضبط مصنع لازم البريد الإلكتروني ومحتار مش عارف اعمل ايه
انا علاء ابراهيم مش عارف افتح Lms عشان عملت ضبط مصنع لازم ابريد الاكتروني وانا معييش ونختار خالص اجيبه ازاي
بجد احنا تعبنا
انا من الشرقيه ومش عارفه افتح LMS ولا عارفه هجيب النتيجه ازاى
طب كلامي الشركه يشوفلك حل
انا قلبي هيقع خلاص ارجوكم بسرعة شوية
اول ما النتيجة تظهر حد يقولي بسرعة
خلال ساعتين
النتيجة هتظهر امتي انا قلبي هيقع خلاص اول متظهر حد يقولي
رقم جلوسي ٣٥٣
مش عارف اجيب النتيجة من LAS
انا مش عارفه اجيب النتيجه خالص
حنين حسن احمد المرسي رقم الجلوس ٢١٣