موعد نتائج التوجيهي 2022 الأردن وخطوات الاستعلام

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن إعلان نتيجة الثانوية العامة الأردنية التوجيهي إلكترونياً برقم الجلوس في يوليو الجاري، هذا الموعد تحدث عنه الدكتور نواف العجارمة أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية والفنية وأوضح أن أكثر من 300 طالب حرموا من حق التقدم للامتحانات الحالية والمستقبلية بسبب انتهاكهم وارتكابهم مخالفات، وقال إن أعمال التصحيح ستنتهي الأسبوع المقبل وسيتم نقل عمليات التصحيح الإلكترونية مباشرة، وأشار عوض إلى أن عملية التصحيح ستستغرق حوالي ثلاثة أيام وقال إن نتائج الثانوية العامة التوجيهي لهذا العام ستكون مشجعة وحث بعض نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي على عدم نشر شائعات حول مواعيد نتائج الثانوية العامة.

رابط نتائج التوجيهي الأردن 2022

يتم البحث عن نتائج التوجيهي الأردني من خلال محركات البحث برقم الجلوس، حيث قال د. وجيه موسى عويس، وزير التربية والتعليم الأردني، إن النتائج ستعلن في شهر يوليو 2022، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات بعد ذلك يتم اعتمادها من قبل وزير التعليم الأردني، بعد ذلك سوف تكون النتيجة متاحة فور اعتمادها رسمياً من قبل الوزير وسيتم الإعلان عنها في مؤتمر يحضره العديد من المسؤولين، وسوف يتم تكريم أوائل الثانوية التوجيهي.

خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي الأردن 2022

يمكن للطلاب التحقق من موقع رابط النتائج التكميلية للأردن 2022 في بضع خطوات، بما في ذلك:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي.

يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس.

انقر فوق عرض النتائج.

موعد نتائج توجيهي 2022 في الأردن

الموعد المتوقع لإعلان نتائج توجيهي لعام 2022 في الأردن هو 20 أغسطس، وتم توضيح أن نظام الأسئلة قد تم اقتراح تغييره نمطه في خلال السنوات القادمة لامتحانات الثانوية الأردنية، مما يدل على وجود اتجاه للقيام بذلك على الرغم من تقديمه لقيمته ومساحة أكبر، وبحسب بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، فإن 73571 طالبا وطالبة تقدموا لامتحان الثانوية العامة التوجيهي بالأردن، وأفادت الوزارة أن عدد طلاب الدورة الأولى بلغ نحو 71907 طالبا وعدد طلاب الدورة الثانية نحو 1664.وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة المنشور على موقع الوزارة، فإن امتحان الجلسة الأولى مصمم لدراسة علوم الحاسب، ومدته ساعة ونصف، وامتحان الجلسة الثانية باللغة الفرنسية ساعة ونصف