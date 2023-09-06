موعد نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 ورسوم النتائج في بعض المحافظات العراقية

تعتبر نتائج الامتحانات من أكثر اللحظات ترقبًا في حياة الطلاب، وبالأخص فيما يتعلق بالسادس الإعدادي العراقي. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التربية العراقية عن فتح باب التقديم للاعتراضات على نتائج الدور الأول لعام 2023، وهو الخبر الذي شغل أذهان العديد من الطلاب وأولياء الأمور.

موعد نتائج الاعتراضات السادس الاعدادي 2023

فيما يخص موعد إعلان نتائج اعتراضات السادس الإعدادي للعام 2023 في العراق، يجدر بالذكر أنه عادةً ما يتم الإعلان عنها في الأسابيع القليلة بعد انتهاء فترة تقديم الاعتراضات، وبالنسبة لهذا العام، تم فتح باب تقديم الاعتراضات في 13 أغسطس، لذا يمكن توقع أن تكون النتائج متاحة على موقع وزارة التربية العراقية على الإنترنت قريبًا بعد ذلك التاريخ.

رسوم نتائج الاعتراضات السادس الاعدادي

فيما يتعلق بالرسوم المتعلقة بالاعتراضات، يتوجب على الطلاب دفع رسم يتراوح حوالي 3000 دينار عراقي لكل مادة يتم اعتراضها، وهذا الرسم يتم تقديمه كجزء من الإجراءات اللازمة لمراجعة وإعادة تصحيح أوراق الإجابات.

نتائج الاعتراضات السادس الاعدادي نتائجنا

يمكنك الوصول إلى نتائج الاعتراضات السادس الاعدادي عبر موقع نتائجنا.

1. ابدأ بزيارة موقع نتائجنا.

2. اختر قسم “نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2023 الدور الأول”.

3. اختر المحافظة التي تتبعها مدرستك من القائمة المنسدلة.

4. بعد ذلك، انقر على الزر المُخصص لتنزيل نتائج المحافظة المحددة.

5. سيتم عرض كشوف الطلاب على الفور بمجرد النقر.