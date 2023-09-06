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موعد نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 ورسوم النتائج في بعض المحافظات العراقية

نورا جمعة هجرس

تعتبر نتائج الامتحانات من أكثر اللحظات ترقبًا في حياة الطلاب، وبالأخص فيما يتعلق بالسادس الإعدادي العراقي. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التربية العراقية عن فتح باب التقديم للاعتراضات على نتائج الدور الأول لعام 2023، وهو الخبر الذي شغل أذهان العديد من الطلاب وأولياء الأمور.

موعد نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 ورسوم النتائج في بعض المحافظات العراقية

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موعد نتائج الاعتراضات السادس الاعدادي 2023

فيما يخص موعد إعلان نتائج اعتراضات السادس الإعدادي للعام 2023 في العراق، يجدر بالذكر أنه عادةً ما يتم الإعلان عنها في الأسابيع القليلة بعد انتهاء فترة تقديم الاعتراضات، وبالنسبة لهذا العام، تم فتح باب تقديم الاعتراضات في 13 أغسطس، لذا يمكن توقع أن تكون النتائج متاحة على موقع وزارة التربية العراقية على الإنترنت قريبًا بعد ذلك التاريخ.

رسوم نتائج الاعتراضات السادس الاعدادي

فيما يتعلق بالرسوم المتعلقة بالاعتراضات، يتوجب على الطلاب دفع رسم يتراوح حوالي 3000 دينار عراقي لكل مادة يتم اعتراضها، وهذا الرسم يتم تقديمه كجزء من الإجراءات اللازمة لمراجعة وإعادة تصحيح أوراق الإجابات.

نتائج الاعتراضات السادس الاعدادي نتائجنا

يمكنك الوصول إلى نتائج الاعتراضات السادس الاعدادي عبر موقع نتائجنا.

نتائج الاعتراضات السادس الاعدادي 2023 

نتائج الاعتراضات السادس الاعدادي 2023 

نتائج الاعتراضات السادس الاعدادي 2023 

نتائج الاعتراضات السادس الاعدادي 2023 

1. ابدأ بزيارة موقع نتائجنا.

2. اختر قسم “نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2023 الدور الأول”.

3. اختر المحافظة التي تتبعها مدرستك من القائمة المنسدلة.

4. بعد ذلك، انقر على الزر المُخصص لتنزيل نتائج المحافظة المحددة.

5. سيتم عرض كشوف الطلاب على الفور بمجرد النقر.

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نورا جمعة هجرس

أنا نورا جمعه هجرس...صحفية مصرية من الفيوم، احب الاطلاع الواسع على الأحداث والقضايا المختلفة، اعمل في موقع نجوم مصرية، شغوفه جدا بالكتابة، واؤمن بان القوة الحقيقية للكلمات تكمن في قدرتها على تغير وجه العالم، أسعى باستمرار لترك بصمه إيجابية في نفوس من يقرأ مقالاتي، وارى أن النجاح مزيج من العمل الشاق، لذلك احرص على قراءة الكثير، وتطوير معرفتي باستمرار لتعزيز أدائي الكتابي وتأثيره على القراء.

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