موعد فتح خدمة التسجيل الإلكتروني لطلاب الإبتدائي لعام 1445هـ وكيفية استخدام الخدمة

كشفت وزارة التعليم بالمملكة عن موعد فتح باب التسجيل الإلكتروني أمام طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي المستجدين، وذلك عن العام الدراسي الجديد 1445هـ، على أن يكون التقديم متاحا في كافة المدارس الحكومية. حيث أعلنت الوزارة من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر”، أن اتسجيل سوف يبدأ من يوم الأحد الموافق 17 شوال، ويستمر حتى يوم 28 من شوال، مشيرة إلى أن التسجيل سوف يكون عبر رابط خدمة “التسجيل الإلكتروني”، والذي ستقوم الوزارة بإرساله على الهواتف الخاصة بأولياء أمور الطلبة المؤهلين للتقدم بالتسجيل.

ما هي أهداف التسجيل الإلكتروني ؟

تساعد خدمة التسجيل الإلكتروني التي طرحتها الوزارة مؤخرا، في عملية تنظيم آلية كلا من التسجيل والقبول فيما يزيد عن 12 ألف مدرسة ابتدائية حكومية منتشرة في شتى أنحاء المملكة، ومن المنتظر بأن يستفيد من تلك الخدمة ما يزيد عن 450 ألف طالب وطالبة ابتدائي.

أما عن أهم أهداف خدمة التسجيل الإلكتروني، فيمكن أن نلخصها في النقاط التالية:

تحسين تجربة أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم إلكترونيا، دون عناء مراجعة المدرسة وتوفير الوقت والمجهود.

إتاحة فرص عادلة لجميع الطلاب من أجل الالتحاق بمدارس قريبة من محل سكنهم.

إمكانية قيام أولياء الأمور بالتعديل في الرغبات فيما بعد طبقا لظروفهم.

ما هي آلية عمل خدمة التسجيل الإلكتروني؟

تعتمد آلية عمل خدمة التسجيل في المقام الأول على المفاضلة، وذلك من خلال تطبيق المعايير المناسبة بين الطلاب والطالبات المستجدين؛ من أجل استيعابهم ضمن المدارس المحددة، وذلك عبر الربط الإلكتروني مع جميع البيانات المسجلة من قبل في كافة الجهات ذات الارتباط، عبر النفاذ الوطني الموحد.

خدمة "التسجيل الإلكتروني" الجديدة، والتي ستُسهم في تنظيم قبول الطلبة المستجدين في أكثر من 12 ألف مدرسة ابتدائية حكومية بالمملكة لعام 1445هـ. pic.twitter.com/Te4CwohNsi — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) May 4, 2023

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الخطة الزمنية لعملية التسجيل الإلكتروني

وقد أشارت وزارة التعليم إلى أنه قد تم إعداد خطة زمنية لعملية التسجيل، والتي سيتم من خلالها تسجيل 450 ألف طالب وطالبة مستجدين في الصف الأول الابتدائي لعام 1445هـ، وهي كالتالي:

أولا : المدارس الحكومية:

ويكون موعد التسجيل من 17/10/1444هـ ، ويستمر حتى 28/10/1444هـ .

ثانيا : مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية من خلال نظام نور:

ويكون موعد التسجيل من 22/11/1444هـ ، ويستمر حتى 4/12/1444هـ

ثالثا: المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني في المدارس الحكومية من خلال نظام نور:

ويكون موعد التسجيل من 22/11/1444هـ ، ويستمر حتى الأسبوع الثالث منذ بداية العام الدراسي الجديد.

الخطة الزمنية لتسجيل أكثر من 450 ألف طالب وطالبة مستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1445هـ من خلال رابط خدمة "التسجيل الإلكتروني" الجديدة. pic.twitter.com/g4e5CN9LpW — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) May 4, 2023

خطوات خدمة “التسجيل الإلكتروني” للطلبة المستجدين بالصف الأول الابتدائي لعام 1445هـ.

كما نشرت انفوجراف يوضح الخطوات اللازمة لعملية التسجيل، والتي تتضمن :