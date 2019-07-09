موعد فتح باب التقديم لكلية الشرطة 2019 – 2020 وشروط التقديم

سنتابع معكم خلال هذا المقال موعد التقديم لكلية الشرطة 2019 – 2020، والتنسيق التي تم الإعلان عنه رسمياً، وذلك لطلاب الثانوية العامة وطلاب الأزهر الشريف وهذا التقديم متاح للبنين والبنات بنفس الشروط، وسنتابع معكم خلال هذا المقال جميع التفاصيل الخاصة بموعد فتح باب التقديم، وكذلك التنسيق المطلوب للتقديم في كليات الشرطة والتخصصات المختلفة بالكلية

تنسيق كلية الشرطة 2019 – 2020

تم الإعلان مؤخراً عن التنسيق المطلوب للقبول بكلية الشرطة ليكون من مجموع 65 % وذلك لطلاب الثانوية العامة، والمدارس الفنية، والثانوية الأزهرية، هذا بجانب بعض الاختبارات الخاصة بقدرات الطالب البدنية والعقلية، وسنتابع معكم خلال هذا المقال الشروط المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة .

موعد فتح باب التقديم لكلية الشرطة 2019 – 2020

تم الإعلان عن ميعاد التقديم لكلية الشرطة على أن يكون يوم 20 يوليو 2019 هو اليوم الأول للتقديم في كلية الشرطة ، وسيستمر التقديم لمدة 17 يوم دون انقطاع وبعدها يتم غلق باب التقديم حتي يتم الإعلان عن أسماء المقبولين لدخول اختبارات القدرات التي يتم من خلالها الإعلان عن النتائج النهائية للأشخاص المتقدمين .

شروط التقديم لكلية الشرطة