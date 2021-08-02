موعد عودة المدارس في السعودية 1443 والتقويم الدراسي بعد التعديل

بواسطة عزت محمد

بعد تساؤل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية عن الموعد المقرر لفتح المدارس وعودتها مرةً أخرى، وتطلعهم لمعرفة الآلية التي تقام بها الدراسة في العام الدراسي الجديد، وما إن كانت العملية الدراسية سوف يتم استكمالها أون لاين بنظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي التعليمية، أو تتم الدراسة عبر الحضور في المدارس، فقد أعلنت الوزارة استعدادها رسميًا لاستقبال الدراسة في المدارس والجامعات بالمملكة بالعام الدراسي الجديد، لهذا في السطور القادمة نوضح موعد عودة المدارس في السعودية 1443 والتقويم الدراسي بعد التعديل.

موعد عودة المدارس في السعودية

موعد عودة المدارس في السعودية 1443

  • أوضحت وزارة التعليم السعودية عبر مؤتمر صحفي أعلنت بها وزير التعليم السعودي عن الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة لاستقبال العام الدراسي الجديد بكل من المدارس والجامعات.
  • كما أكد سيادته أن الدراسة بالعام الدراسي الجديد سوف تكون حضورية وليست افتراضية، مشيرًا إلى ان الدراسة سوف يتم استكمالها بالمنشآت التعليمية من المدارس والجامعات مع اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من خطر العدوى بفيروس كورونا.
  • كما أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة بالمملكة العربية السعودية في المدارس في يوم الأحد الموافق 20 من محرم 1443 هجريًا، والموافق ميلاديًا يوم 29 من أغسطس 2021 لكافة المراحل التعليمية بالمملكة بدايةً من المرحلة الابتدائية مرورًا بالمتوسطة والثانوية وحتى المرحلة الجامعية.

موعد عودة المدارس في السعودية 1443 والتقويم الدراسي بعد التعديل 1 2/8/2021 - 9:59 م

التقويم الدراسي بعد التعديل 1443

يُذكرة أن وزارة التعليم السعودية قد أعلنت عن التقويم الدراسي الجديد للعام الدراسي الجديد بعد التعديل لعام 1443 وجاء التقويم على النحو التالي:

الاجازات والدراسة حسب التقويم الدراسي الجديد التاريخ بالهجري والميلادي
موعد عودة الطلاب للفصل الدراسي الأول بالمدارس 21/01/1443 الموافق ميلاديًا 29/08/2021
إجازة اليوم الوطني 15/02/1443 الموافق ميلاديًا  22/09/2021
إجازة نهاية أسبوع مطولة 11/03/1443 الموافق ميلاديًا 17/10/2021
إجازة نهاية أسبوع مطولة 29/03/1443 الموافق ميلاديًا 04/11/2021
موعد بداية إجازة الفصل الدراسي الأول 20/04/1443 الموافق ميلاديًا 25/11/2021
بداية العودة للدراسة الفصل الدراسي الثاني للطلاب 01/05/1443 الموافق ميلاديًا 05/12/2021
إجازة نهاية أسبوع مطولة 15/05/1443 الموافق ميلاديًا 19/12/2021
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 03/06/1443 الموافق ميلاديًا 06/01/2022
موعد عودة الدراسة بعد الإجازة 13/06/1443 الموافق ميلاديًا 16/01/2022
إجازة نهاية أسبوع مطولة 01/07/1443 الموافق ميلاديًا 02/02/2022
إجازة نهاية أسبوع مطولة 22/07/1443 الموافق ميلاديًا 23/02/2022
موعد بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني 07/08/1443 الموافق ميلاديًا 10/03/2022
بداية الفصل الدراسي للطلاب للفصل الدراسي الثالث 17/08/1443 الموافق ميلاديًا 20/03/2022
بداية إجازة عيد الفطر 24/09/1443 الموافق ميلاديًا 25/04/2022
موعد بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 07/10/1443 الموافق ميلاديًا 08/05/2022
إجازة نهاية أسبوع مطولة 24/10/1443 الموافق ميلاديًا 25/05/2022
إجازة نهاية أسبوع مطولة 16/11/1443 الموافق ميلاديًا 15/06/2022
بداية إجازة نهاية العام الدراسي 1443 01/12/1443 الموافق ميلاديًا 30/06/2022

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عزت محمد

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