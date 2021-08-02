بعد تساؤل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية عن الموعد المقرر لفتح المدارس وعودتها مرةً أخرى، وتطلعهم لمعرفة الآلية التي تقام بها الدراسة في العام الدراسي الجديد، وما إن كانت العملية الدراسية سوف يتم استكمالها أون لاين بنظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي التعليمية، أو تتم الدراسة عبر الحضور في المدارس، فقد أعلنت الوزارة استعدادها رسميًا لاستقبال الدراسة في المدارس والجامعات بالمملكة بالعام الدراسي الجديد، لهذا في السطور القادمة نوضح موعد عودة المدارس في السعودية 1443 والتقويم الدراسي بعد التعديل.

موعد عودة المدارس في السعودية 1443

أوضحت وزارة التعليم السعودية عبر مؤتمر صحفي أعلنت بها وزير التعليم السعودي عن الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة لاستقبال العام الدراسي الجديد بكل من المدارس والجامعات.

كما أكد سيادته أن الدراسة بالعام الدراسي الجديد سوف تكون حضورية وليست افتراضية، مشيرًا إلى ان الدراسة سوف يتم استكمالها بالمنشآت التعليمية من المدارس والجامعات مع اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من خطر العدوى بفيروس كورونا.

كما أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة بالمملكة العربية السعودية في المدارس في يوم الأحد الموافق 20 من محرم 1443 هجريًا، والموافق ميلاديًا يوم 29 من أغسطس 2021 لكافة المراحل التعليمية بالمملكة بدايةً من المرحلة الابتدائية مرورًا بالمتوسطة والثانوية وحتى المرحلة الجامعية.

التقويم الدراسي بعد التعديل 1443

يُذكرة أن وزارة التعليم السعودية قد أعلنت عن التقويم الدراسي الجديد للعام الدراسي الجديد بعد التعديل لعام 1443 وجاء التقويم على النحو التالي: