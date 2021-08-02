موعد عودة المدارس في السعودية 1443 والتقويم الدراسي بعد التعديل
بعد تساؤل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية عن الموعد المقرر لفتح المدارس وعودتها مرةً أخرى، وتطلعهم لمعرفة الآلية التي تقام بها الدراسة في العام الدراسي الجديد، وما إن كانت العملية الدراسية سوف يتم استكمالها أون لاين بنظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي التعليمية، أو تتم الدراسة عبر الحضور في المدارس، فقد أعلنت الوزارة استعدادها رسميًا لاستقبال الدراسة في المدارس والجامعات بالمملكة بالعام الدراسي الجديد، لهذا في السطور القادمة نوضح موعد عودة المدارس في السعودية 1443 والتقويم الدراسي بعد التعديل.
موعد عودة المدارس في السعودية 1443
- أوضحت وزارة التعليم السعودية عبر مؤتمر صحفي أعلنت بها وزير التعليم السعودي عن الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة لاستقبال العام الدراسي الجديد بكل من المدارس والجامعات.
- كما أكد سيادته أن الدراسة بالعام الدراسي الجديد سوف تكون حضورية وليست افتراضية، مشيرًا إلى ان الدراسة سوف يتم استكمالها بالمنشآت التعليمية من المدارس والجامعات مع اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من خطر العدوى بفيروس كورونا.
- كما أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة بالمملكة العربية السعودية في المدارس في يوم الأحد الموافق 20 من محرم 1443 هجريًا، والموافق ميلاديًا يوم 29 من أغسطس 2021 لكافة المراحل التعليمية بالمملكة بدايةً من المرحلة الابتدائية مرورًا بالمتوسطة والثانوية وحتى المرحلة الجامعية.
التقويم الدراسي بعد التعديل 1443
يُذكرة أن وزارة التعليم السعودية قد أعلنت عن التقويم الدراسي الجديد للعام الدراسي الجديد بعد التعديل لعام 1443 وجاء التقويم على النحو التالي:
|الاجازات والدراسة حسب التقويم الدراسي الجديد
|التاريخ بالهجري والميلادي
|موعد عودة الطلاب للفصل الدراسي الأول بالمدارس
|21/01/1443 الموافق ميلاديًا 29/08/2021
|إجازة اليوم الوطني
|15/02/1443 الموافق ميلاديًا 22/09/2021
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|11/03/1443 الموافق ميلاديًا 17/10/2021
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|29/03/1443 الموافق ميلاديًا 04/11/2021
|موعد بداية إجازة الفصل الدراسي الأول
|20/04/1443 الموافق ميلاديًا 25/11/2021
|بداية العودة للدراسة الفصل الدراسي الثاني للطلاب
|01/05/1443 الموافق ميلاديًا 05/12/2021
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|15/05/1443 الموافق ميلاديًا 19/12/2021
|إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
|03/06/1443 الموافق ميلاديًا 06/01/2022
|موعد عودة الدراسة بعد الإجازة
|13/06/1443 الموافق ميلاديًا 16/01/2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|01/07/1443 الموافق ميلاديًا 02/02/2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|22/07/1443 الموافق ميلاديًا 23/02/2022
|موعد بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني
|07/08/1443 الموافق ميلاديًا 10/03/2022
|بداية الفصل الدراسي للطلاب للفصل الدراسي الثالث
|17/08/1443 الموافق ميلاديًا 20/03/2022
|بداية إجازة عيد الفطر
|24/09/1443 الموافق ميلاديًا 25/04/2022
|موعد بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر
|07/10/1443 الموافق ميلاديًا 08/05/2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|24/10/1443 الموافق ميلاديًا 25/05/2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|16/11/1443 الموافق ميلاديًا 15/06/2022
|بداية إجازة نهاية العام الدراسي 1443
|01/12/1443 الموافق ميلاديًا 30/06/2022