موعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2021 – 2022 وكيفية الاستعلام عنها من خلال الرابط

بعد انتهاء مرحلة تسجيل الرغبات ضمن المرحلة الأولى من عملية التنسيق الإلكتروني للجامعات تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2021 – 2021، شهد محرك بحث جوجل إقبالاً كبيراً من قبل طلاب الثانوية العامة الذين قاموا بتسجيل الرغبات الخاصة بهم في الموقع الإلكتروني الخاص بتنسيق الجامعات، حيث أصبح معظم الطلاب الذي انتهوا من مرحلة التنسيق الأولى يبحثون عن موعد الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، خاصة بعد أن علم جميع الطلاب بأن نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق سيتم الإعلان عنها في الساعات القليلة القادمة من اليوم الأحد الموافق 29 من شهر أغسطس الجاري، حيث يترقب خلال الوقت الراهن جميع الطلاب ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والتي سيتم إعلانها من خلال الرابط الرسمي الخاص بـ وزارة التعليم العالي، وذلك أثناء عقد مؤتمر صحفي يترأسه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولكن في الوقت الراهن هناك حالة من القلق تسود بين الطلاب واولياء الأمور حيث ينتظرون جميعهم بفارغ الصبر ظهور نتائج قبول المرحلة الاولى، ومن خلال مقال اليوم سنتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بنتيجة المرحلة الأولى من التنسيق.

موعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2021 – 2022.

خلال الساعات القليلة الماضية شهد محرك بحث جوجل الشهير إقبال كبير وملحوظ من قبل الطلاب والطالبات وكذلك أولياء الأمور الذين قاموا بتسجل الرغبات بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، وذلك للحاق بالعام الدراسي الجديد والالتحاق بالكليات التي يرغبون بها، وقد كانت بداية عملية التنسيق بالنسبة لطلاب الثانوية العامة يوم السبت الماضي واستمر موقع التنسيق الإلكتروني فاتحاً أبوابه أمام الطلاب حتى يوم الخميس الماضي، ومن ثم تم إغلاق باب الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق يوم الخميس الماضي الموافق 26 من شهر أغسطس الجاري 2021، وسيتم إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات اليوم الاحد الموافق 229 أغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهراً عبر المؤتمر الصحفي ويمكنك الاستعلام عنها من خلال ” موقع التنسيق الإلكتروني “، حيث سجلت المرحلة الأولى لطلاب العلمي علوم 88.44 كحد أدنى، وطلاب علمي رياضة 80%، وطلاب أدبي 65%.

وبلغ عدد الطلاب الذين قاموا بالتسجيل بالمرحلة الأولى من عملية التنسيق الإلكتروني لهذا العام 118 ألف و280 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية علمي علوم ورياضة وأدبي، حيث بلغ عدد طلاب شعبة علمي علوم 22 ألف و954 طالب وطالبة، بينما بلغ عدد الطلاب في شعبة علمي رياضة المرحلة الأولى 16 ألف و293 طالب وطالبة، وبلغ عدد طلاب شعبة أدبي بالمرحلة الأولى 79 ألف و33 طالب وطالبة.